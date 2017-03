Leseproben aus „Wenn Worte anklopfen …“ von Elfride Stehle

(fair-NEWS)

Reise mit HindernissenDer 25. Oktober 2014Endlich war es nun soweit. Ich war schon ganz aufgeregt. Gemeinsam mit meiner Facebook-Freundin Katharina Kraemer, die in der gleichen Pension abgestiegen war wie wir, erkundeten wir noch etwas die Metropole von Wien. Dabei vergaßen wir völlig die Zeit. Kein Wunder bei solch einer wunderschönen Stadt. Abgekämpft erreichten wir um siebzehn Uhr die Pension. Schnell brezelten wir uns noch etwas für den Abend im Palais Coburg Residenz auf. Wir eilten zur U-Bahn. Um diese Stunde waren viele Menschen unterwegs. Wie die Heringe standen wir in dem Abteil. Neben mir unterhielten sich zwei junge Mädchen sehr angeregt. Plötzlich fragte mich eine von beiden in ausländischem Akzent, wo sie denn aussteigen müssten. Sie deutete mit der Hand auf den Streckenplan an der Wand. Hilfsbereit, wie ich bin, stellte ich mich neben sie und studierte aufmerksam den Plan. Dabei achtete ich nicht auf die Umgebung. Doch ich konnte ihr nicht helfen. Da fuhr der Zug auch schon am Hauptbahnhof ein, und wir stiegen aus. Wir eilten zur Rolltreppe. Dabei bemerkte ich, dass jemand an meiner Handtasche zerrte. Instinktiv hielt ich die Tasche fest und drehte mich kurz um. Hinter mir erkannte ich eines der Mädchen. Ich erschrak. Hastig schaute ich nach, ob etwas fehlte. Erleichtert atmete ich auf. Denn immerhin hatte ich viel Geld dabei. Wollte ich doch meine, bei Karina bestellten, Bücher abholen. Ab diesem Moment ließ ich meine Sachen nicht mehr aus den Augen. Der Abend entschädigte mich aber für die ganzen Aufregungen der letzten zwei Tage. Ich lernte nicht nur die Organisatorin Karina Pfolz kennen, sondern auch sehr viele nette Autorinnen und Autoren. Es war ein wunderschöner, erlebnisreicher und unvergesslicher Abend.© Elfride StehleMuttertagUnd wieder naht im Mai ein Tag –doch denk mit Wehmut ich daran.Glücklich, wer noch eine Mutter hat,die ihm zur Seite stehen kann,und zwar in allen Lebenslagen.An guten, auch an schlechten Tagen.Ich stehe still an deinem Grab,denn wieder mal ist Muttertag …© Elfride StehleBuchbeschreibung:Ein Brief an die Autorin:„Vielen Dank, dass ich dein Werk lesen durfte.Es berührt mein Herz zutiefst. Ich mag ganz besonders an deinen Geschichten, dass sie so geschrieben sind – als wenn man sie gerade erleben würde – ungekünstelt, ehrlich.Die Mischung der Geschichten und die Gedichte dazu sind ganz toll. Es sind Gedanken aus dem täglichen Leben in Gedichtform zusammengefasst.Immer treffend, fast immer lustig, gleichzeitig zum Nachdenken. Eine Wohltat zum Lesen.“Liebe Leserin, lieber Leser!Nehmen Sie diese Buch in die Hand und lassen Sie die Worte bei Ihnen anklopfen.www.karinaverlag.at/products/wenn-worte-anklopfen-von-elfride-stehle/Über die Autorin:Unter dem Pseudonym Elfride Stehle schreibt und veröffentlicht Heidi Stolle seit 2012 Gedichte und Geschichten in verschiedenen Anthologien. Die, 1949 in Cottbus geborene, Autorin lebt seit 1974 mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Bautzen. Wenn sie sich zwar auch schon als Schülerin für das Schreiben interessierte, besann sie sich darauf erst wieder durch den Aufruf zu einem Gedichtwettbewerb. Seitdem nimmt sie immer wieder an Schreibwettbewerben teil. Neben einem Gedichtband möchte Elfride Stehle demnächst auch noch verschiedene Kurzgeschichten veröffentlichen. Dem Schreiben von Gedichten bleibt die Autorin aber treu."Über den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Karina-Verlag