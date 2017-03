Futter- und Sachspenden für Futteranker Mannheim

(fair-NEWS)

ANUBIS-Wiesloch spendet für bedürftige TiereWiesloch, 23. Februar 2017. Seit mehreren Jahren arbeiten ANUBIS-Tierbestattungen Wiesloch und der Futteranker Mannheim zum Wohle der Tiere zusammen. So engagieren sich Harald Spannagel und sein Team nicht nur jährlich beim Futterlauf des Futterankers, sondern sammeln durch extra Spendenboxen im Eingangsbereich der ANUBIS-Räumlichkeiten in Wiesloch und im Tierkrematorium Ludwigshafen Futter und andere Dinge des täglichen Bedarfes. Die gespendeten Futterrationen, Decken und Transportkörbe wurden vergangene Woche dem Futteranker übergeben.Großes Engagement zahlreicher TierfreundeUnzählige Tierfreunde hatten sich in den vergangenen Wochen und Monaten an der Sammelaktion beteiligt und Futterrationen gespendet oder Vorräte, die nach dem Tod des Tieres noch übrig waren, zu ANUBIS gebracht. So kam während des Sammelzeitraums eine Menge an Futter- und Sachspenden zusammen, die das Wieslocher Bestattungsunternehmen in der vergangenen Woche an die Leiterin des Futterankers Annette Elm übergeben konnte. „Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir die gesammelten Spenden übergeben können und die strahlenden Gesichter des Futteranker-Teams sehen“, erzählt Astrid Spannagel von ANUBIS. Und auch der Verein freut sich über so viel Engagement. Denn in den letzten Jahren hat die Zahl bedürftiger Tierhalter stark zugenommen und Futterspenden werden für die Vielzahl der zu betreuenden Tiere dringend gebraucht.Der Futteranker Mannheim – Hilfe für bedürftige TierhalterDer 2013, damals noch als Mannheimer Tiertafel, gegründete Futteranker hilft bedürftigen Tierhaltern in und um Mannheim mit Futter und Zubehör. Das Ziel des Vereins ist es, Tierbesitzer in Notlagen so zu unterstützen, dass die schon lange im Haushalt lebenden Tiere gut und artgerecht ernährt und gehalten werden können. Da es aber meist in finanziell schwachen Haushalten mit Futter alleine nicht getan ist, berät der Verein auch über artgerechte Haltung und möchte so eine evtl. Abgabe in ein Tierheim oder gar das Aussetzen der Tiere verhindern.



Bildinformation: ANUBIS Rhein-Neckar übergibt Spenden an Futteranker Mannheim