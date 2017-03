Fernstudientag 2017: Individuelle Telefonberatung

(fair-NEWS)

Ein Ausbildungsberuf - zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten durch eine Weiterbildung oder ein Studium in Fernlehre: Am 10. März 2017 geben die Eckert Schulen von 9 bis 12:30 Uhr erneut Orientierung im Bildungsdschungel. Zum Fernstudientag 2017 finden alle Interessenten bei einem telefonischen Beratungsgespräch die individuell-passende Weiterbildung. An acht Standorten in ganz Deutschland klären fachkundige Berater sämtliche Fragen rund um Zulassungsvoraussetzungen, Prüfungsgebühren und Lehrgangsinhalte.Staatlich geprüfte Techniker in FernlehreFernlehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in 7 Fachrichtungen an mittlerweile 17 Standorten: Die Eckert Schulen bringen ihre Erfahrung aus 70 Jahren Aus- und Weiterbildung im technischen Bereich nach ganz Deutschland. Das flexible Fernlehrkonzept hat sich bewährt: Hier passt sich die Weiterbildung an den Teilnehmer an – nicht umgekehrt.Neun von zehn Teilnehmer eines Techniker-Fernlehrgangs der Eckert Schulen schließen diesen erfolgreich ab. Diese Erfolgsquote spricht für sich.Die Studierenden genießen große Freiheiten im Fernstudium – können sich Lernphasen selbst einteilen und bekommen in den Präsenzphasen wichtige Tipps an die Hand.Telefonische Beratung an den Standorten inRegenstauf09402 502-551Nürnberg0911 377 171 20München09402 502-551Augsburg0821 650 786-30Duisburg0203 500 689-0Frankfurt0911 377 171 20Heilbronn07131 647 74-90Freiburg0761 557 960-16Fernstudiengänge mit Bachelor- oder MasterabschlussAkademische Ausbildung, zugleich ausreichend Berufserfahrung: Die deutsche Wirtschaft stellt hohe Anforderungen an Berufseinsteiger und wird dabei oft enttäuscht. Viele Vollzeit-Studierende können nur mit einseitigem Theorie-Wissen aufwarten. Für die Absolventen des DIPLOMA-Studienzentrums der Eckert Schulen in Regenstauf ist die Gradwanderung zwischen Theorie und Praxis ein Leichtes. Seit 2006 haben dort etwa 600 Studierende ihren Bachelor „nebenbei“ gemacht – besuchten Vorlesungen, absolvierten Prüfungen und sammelten zugleich wichtige Berufserfahrung. Mittlerweile im Portfolio: Elf Bachelor- und vier Master-Studiengänge – von BWL über Wirtschaftsingenieurwesen bis hin zum Master of Business Administration (MBA) General Management.Telefonische Beratung am DIPLOMA-Studienzentrum Regenstauf09402 502-554SCHON GEWUSST?Regelmäßig bieten die Eckert Schulen an über 45 Standorten in ganz Deutschland die Möglichkeit für ein persönliches Kennenlernen an einem Info-Tag bzw. Info-Abend.



