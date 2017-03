Rekordjahr für Fonds: Quantum Leben verzeichnet steigendes Interesse

(fair-NEWS)

Die Inflation in Deutschland erreichte im Januar ihren bisherigen Höchstwert von 1,9 Prozent. Sparen war nie schwieriger als in der momentanen Zinslage. Kapital, das in Tages- oder Festgeld angelegt wird, ist nicht nur unrentabel – es verliert sogar quasi täglich an Wert. Die deutschen Sparer wissen, dass eine alternative Anlagemethode gefragt ist und finden sie in Investmentfonds. Die deutsche Fondsbranche hat 2016 ein Rekordjahr erlebt: Fondsgesellschaften, zu denen auch die Quantum Leben AG aus Liechtenstein zählt, verwalteten im vergangenen Jahr 2,8 Billionen Euro. In 2015 waren es nur 2,6 Billionen. Ein stetiger Anstieg des in Fonds angelegten Vermögens ist bereits seit 2011 zu verzeichnen, wie der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) belegt. Ebenso haben sich die Neuzuflüsse auf hohem Niveau stabilisiert.Obwohl Unternehmen wie die Quantum Leben AG, die sich auf fondsgebundene Versicherungen spezialisiert hat, diese Entwicklung begrüßen und auch in der eigenen Kundenstruktur erkennen, investiert nach wie vor ein Großteil der Sparer falsch. Sie setzen sich nicht mit fondsbasierten Anlagemodellen auseinander und bleiben weiterhin bei konservativen Optionen. BVI-Präsident Tobias Pross sieht als Gründe unter anderem die Turbulenzen an der Börse sowie politische Unsicherheiten, die viele Menschen davon abhalten, auf Aktien und Fonds zu vertrauen.Umso wichtiger ist es für potenzielle Anleger, einen erfahrenen und verlässlichen Partner an ihrer Seite zu wissen. Denn für Fondsinvestments gilt: die Chance auf mehr Rendite als bei herkömmlichen Sparmethoden ist groß – aber auch ein Risiko bei Kursschwankungen besteht. Deshalb kommt es je nach Anlegerprofil auf die optimale Streuung und ein ausgewogenes Portfolio an – und damit auf umfangreiche individuelle Beratung sowie die Entwicklung maßgeschneiderter Fondsprodukte.Hierfür setzt die Quantum Leben AG renommierte Vertriebsspezialisten ein, die ihre fundierte und langjährige Erfahrung am Kapitalmarkt an Anleger und Interessenten weitergeben. Der intensive Austausch im persönlichen Gespräch ist unverzichtbar, um das Risikoprofil des Anlegers sowie seine Ansprüche auszumachen und die optimale Fonds-Kombination zu empfehlen. Die Beratungspartner von Quantum Leben weisen hierbei immer darauf hin, dass Kapitalanlagen in Fonds grundsätzlich einen gewissen Zeitrahmen benötigen, um Rendite zu erzeugen. So sind Investmentfonds nur dann geeignet, wenn der Anleger sein Kapital nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt. Sind diese Voraussetzungen gegeben, ist eine Kapitalanlage mit Investmentfonds – die bei Quantum Leben in Wertpapiere wie Aktien-, Renten- oder Immobilienfonds fließt – eine rentierliche Option zur Vermögensvermehrung. Das Rekordjahr 2016 ist vermutlich nur der Anfang eines Aufschwungs.Weitere Informationen: www.quantumlebenfonds.com