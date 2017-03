mSATA ohne Datenverlust

Pressemitteilung von ICP Deutschland GmbH

(fair-NEWS) Im industriellen Umfeld ist ein Datenverlust bei kritischen Embedded Anwendungen wie Servern oder Cloud Computern verheerend. Daher kommt oft eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zum Einsatz. Sollte das aus Kosten- oder Platzgründen nicht möglich sein, hilft die integrierte „Power Guard“ Funktion der mSATA M336 Serie von ICP Deutschland weiter. Diese Funktion arbeitet im Falle eines abrupten Stromausfalls wie eine in der SSD integrierte USV und beugt mögliche Datenverluste vor. Die integrierten Tantalum Kondensatoren werden dabei permanent mit 12V geladen und halten den Strom solange aufrecht, bis alle Daten, die sich noch im Speicherprozess der mSATA befinden, gesichert sind. Die mSATA SSD mit Power Guard bietet somit einen deutlichen Sicherheitsvorteil gegenüber herkömmlichen SSD. Der kompakte Mini PCI Express Formfaktor (51x30x3,9mm) sorgt auf diese Weise für einen einfachen Einbau und ist gleichzeitig eine platzsparende Massenspeicherlösung mit Kapazitäten von 32GB ~ 128GB.



ICP. Industrial Computer Products …by people who care!



Produkt als HTML:



Datenblatt:

Im industriellen Umfeld ist ein Datenverlust bei kritischen Embedded Anwendungen wie Servern oder Cloud Computern verheerend. Daher kommt oft eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zum Einsatz. Sollte das aus Kosten- oder Platzgründen nicht möglich sein, hilft die integrierte „Power Guard“ Funktion der mSATA M336 Serie von ICP Deutschland weiter. Diese Funktion arbeitet im Falle eines abrupten Stromausfalls wie eine in der SSD integrierte USV und beugt mögliche Datenverluste vor. Die integrierten Tantalum Kondensatoren werden dabei permanent mit 12V geladen und halten den Strom solange aufrecht, bis alle Daten, die sich noch im Speicherprozess der mSATA befinden, gesichert sind. Die mSATA SSD mit Power Guard bietet somit einen deutlichen Sicherheitsvorteil gegenüber herkömmlichen SSD. Der kompakte Mini PCI Express Formfaktor (51x30x3,9mm) sorgt auf diese Weise für einen einfachen Einbau und ist gleichzeitig eine platzsparende Massenspeicherlösung mit Kapazitäten von 32GB ~ 128GB.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Produkt als HTML: https://www.icp-deutschland.de/Industrie-PC/Zubehoer/Speichermedien/SSD/SSD-SATA-6G-mSATA-64GB-CIE-MSM336MLB064GS.html?listtype=search&searchparam=m336 Datenblatt: http://files.icp-deutschland.de/produkte/KA009918/web/icp/Cervoz_mSATA_M336-datasheet-20160217.pdf

Bildinformation: M336 Serie - mSATA SSD mit “Power Guard” / ICP Deutschland GmbH

ICP Deutschland ist Großdistributor für Industrie Computer Produkte von IEI Integration Corp. aus Taiwan. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Alternativen und ergänzende Produkte an. Hierzu zählen neben den CPU, RAM, HDD/SSD und OS auch Netzwerk-, Mess- und Automatisierungsprodukte.



Ihre Vorteile:



✔ Kompetente Beratung durch unsere erfahrenen Mitarbeiter

✔ Großes Lager in Deutschland mit Möglichkeit der Bevorratung

✔ Service und Support in Deutschland

✔ Kostengünstige Produktion in Taiwan und China

✔ alles aus einer Hand!



Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«mSATA ohne Datenverlust»

Mahdenstr.372768 ReutlingenDeutschlandVanessa KlugeICP Deutschland GmbHVanessa KlugeMahdenstr. 3D-72768 ReutlingenTel: +49 (0)71 21 / 143 23-0Fax: +49 (0)71 21 / 143 23-90Email: vk@icp-deutschland.dePermanenter Link zur Pressemitteilung