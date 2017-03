Dokumentenarchivierung unter SAP S/4HANA - KGS erhält SAP-Zertifizierung

Pressemitteilung von KGS Software GmbH & Co. KG

SAP-Archivierung über die neue S/4-BC-AL 7.40 AP ArchiveLink-Schnittstelle für SAP S/4HANA

(fair-NEWS) Die KGS hat ihr SAP-Archiv ContentServer4Storage von der SAP erfolgreich für S/4-BC-AL 7.40 zertifizieren lassen, die SAP ArchiveLink-Schnittstelle für SAP S/4HANA. Sie umfasst die Funktionen HTTP Content Server, OLE Frontend und Barcode BAP. Bereits im letzten Herbst hatte KGS die Zertifizierung für SAP NetWeaver Information Lifecycle Management über die WEBDAV-Schnittstelle BC ILM 3.1 erlangt – als erster Anbieter am Markt!



Der KGS ContentServer4Storage ist ein High-Performance-Archiv, das speziell auf die Bedürfnisse der SAP-Archivierung hin ausgerichtet ist. Er ermöglicht eine rechtssichere Archivierung von Daten, Drucklisten und Dokumenten über ArchiveLink ebenso wie BC ILM. „Unsere Produkte halten stets mit der aktuellen SAP-Releaseplanung Schritt“, erklärt Jochem Brost, Team Manager Marketing der KGS. „Dies garantiert unseren Kunden, mit KGS einen kompetenten und innovativen Partner in Sachen SAP Archivierung und -Dokumentenmanagement an ihrer Seite zu haben.“



In der S/4 HANA-Welt wird die Archivierung weiterhin über SAP ArchiveLink oder die WEBDAV-Schnittstelle BC ILM 3.1 möglich sein. Mit dem KGS ContentServer4Storage können SAP-Anwender ihre SAP-Dokumente mit einem der beiden Szenarien verwalten und archivieren, beide Verfahren sind SAP-zertifiziert. Hinzugekommen ist jetzt die neue S/4-BC-AL 7.40 AP ArchiveLink-Schnittstelle

Die KGS GmbH & Co. KG Software mit Hauptsitz in Neu-Isenburg steht für höchste Kompetenz im Bereich SAP-Archivierung und -Dokumentenmanagement. Top-Unternehmen weltweit setzen auf KGS-Lösungen, wenn es um die Archivierung im SAP-Umfeld geht. Die Produkte der KGS reichen vom High-Performance SAP-Archiv über ILM und Document Capturing bis hin zur vollautomatisierten SAP Archiv-Migration. Drittsoftwareanbietern bietet KGS einheitliche, hochwertige und Release-stabile Schnittstellen und professionelle Beratungsleistungen zur technischen Integration. Seit 2005 ist die KGS SAPs weltweiter Outsourcingpartner für SAP ArchiveLink-und ILM-Schnittstellenzertifizierung; als globaler SAP Value Add Solutions Partner erstreckt sich die internationale Top-Kundenbasis über die USA, Kanada, Afrika, Australien, Deutschland, Österreich, Schweiz und darüber hinaus in fast alle europäischen Länder.

«Dokumentenarchivierung unter SAP S/4HANA - KGS erhält SAP-Zertifizierung»

