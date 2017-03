Tripada Yoga Shop - von Yoga Matten, Yoga Bekleidung bis hin zu Augenkissen

(fair-NEWS)

In dem neuen Tripada Yoga Onlineshop gibt es seit einiger Zeit neben den typischen Yogamatten und Yogakissen auch verschiedenes Zubehör, wie Augenkissen, Yogabänkchen, Blöcke, Yogahandtuch und auch Yoga Bekleidung. Besonders Yoga Bekleidung ist für viele Yogapraktizierende ein wichtiges Accessoire für den Unterricht. Sie muss bequem sitzen, aber nicht zu eng anliegen und atmungsaktiv sein. Es gibt viel Yoga Bekleidung auf dem Markt in verschiedenen bunten Ausführungen und mit allen möglichen Zeichen und Schriften. Da wir bei Tripada ® säkulares Yoga unterrichten in der Gesundheitsförderung haben wir uns für unseren Shop bewusst für eine schlichte, aber sehr gute Marke für Yoga Bekleidung von Winshape entschieden.Hier gibt es verschiedene Ausführungen von Sport BHs, T-Shirts und sonstigen Oberteilen bis hin zu kurzen, 3/4 Hosen und verschiedene lange Trainingshosen in verschiedenen Farben. Da auf der Kleidung keine Om-Zeichen oder sonstige für Yoga typische Zeichen vorhanden sind ist diese Kleidung auch wunderbar für anderen Sportunterricht, wie Pilates oder auch für das Fitnessstudio und den Sport zu Hause geeignet. Farblich passende Yogamatten und Kissen können im Tripada Shop gleich mitbestellt werden. Exclusiv nur im Tripada Yoga Shop finden Sie die schönen Tripada ® Yogamatten und Kissen mit dem eingearbeiteten Tripada Logo, welches von der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® für die Yogapraxis zu Hause besonders empfohlen wird. Diese Yogamatten und Kissen werden dort ebenfalls für den Yoga- und Pilatesunterricht verwendet.Es handelt sich um ein gutes Material mit 6mm Dicke in den Farben orange und bordeaux mit einer ausreichenden Größe für alle Übungen, egal ob Yoga oder Pilates, geeignet. Dazu passend die rechteckigen Tripada ® Yoga Kissen in den Farben gelb, orange oder rot. Natürlich sind in dem Shop auch noch andere Matten in verschiedenen Größen, Dicke und Material erhältlich, angefangen von ganz einfachen Travel - Yogamatten in 1,3 mm Stärke. Diese eignen sich z.B. auch gut als Auflage auf eine andere, größere Yogamatte wenn Sie diese mit in Ihr Yogastudio nehmen. Oder wie wäre es mit einer großen Lammfell - Matte? Für jeden Geschmack lässt sich das passende finden. Auch bei den Yoga Kissen haben wir verschiedene im Angebot, neben den rechteckigen bieten wir auch verschiedene runde Kissen an. Beim Yoga Zubehör finden Sie ebenfalls verschiedene nützliche Hilfsmittel für eine rundum perfekte Yogastunde auch zu Hause.Egal ob kuschelweiche Baumwolldecke oder Bio - Augenkissen für die Schlussentspannung. Die Augenkissen sind in vier verschiedenen Farben erhältlich, jede Farbe enthält eine andere Kräuterfüllung, die entspannend oder aktivierend wirken soll: Lila = Lavendel, gelb = Kamille, grün = Minze, türkis = Augentrost mit Leinsamen und Bergkristallsteinchen. Der weiche Baumwoll-Satin Bezugsstoff sorgt dabei zusätzlich für ein angenehmes Hautgefühl auf dem Gesicht. Die Augenkissen können bei der Entspannung unterstützend eingesetzt werden. Für einen kühlenden Effekt zum Beispiel im Sommer können Sie die Augenkissen vor der Verwendung luftdicht verpackt für ein bis zwei Stunden in den Kühlschrank legen und danach sofort anwenden. Ein toller kühlender Effekt für heiße Tage!Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die https://tripada-yoga-shop.com/yogamatten.html Artikel Quelle: https://goo.gl/v5gfvY