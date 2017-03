(fair-NEWS) Persönlichkeit ist Trumpf – Auftrags-Booster Messeauftritt

Es ist verlockend, im Internet ein Unternehmen aufzusetzen und Marketing und Vertrieb komplett über virtuelle Kanäle zu betreiben. Doch auf, wenn das World Wide Web quasi in jeder Sekunde unseres Lebens präsent ist, so hat eines seine unersetzliche Durchschlagskraft nicht verloren: der persönliche Auftritt.



Wenn es Gründern gelingt, im Fernsehen in der Höhle der Löwen zu erscheinen, können Sie mit einem Auftragsschub rechnen. Wer den Weg dorthin nicht schafft, kann sich trotzdem interessierten Besuchern vorstellen. Auf einer Messe erscheinen Fachbesucher und Privatpersonen, die sich ausdrücklich für die Branche interessieren. Sich hier zu präsentieren wirkt ebenfalls als Auftrags-Booster. Sicherlich nicht so stark, wie ein Fernsehauftritt, der Millionen Menschen erreicht, dennoch gelingt es, neue Kunden zu akquirieren.



Wichtig ist, einen professionellen Auftritt hinzulegen und sich mit einem stimmigen Messestand zu präsentieren. Dieser muss gar nicht zu teuer sein. Ausschlaggebend ist, dass der Messestand zum Umfeld passt und den Gründer adäquat in Szene setzt. Je nach Messe und Veranstaltungsrahmen sind schlichte Rollups in Kombination mit einem Stehtisch ratsam (z. B. bei der Präsentation im Rahmen der örtlichen Wirtschaftsförderung oder einer Veranstaltung in der lokal ansässigen Bank). Größere Messen mit überregionalem Charakter, auf denen mehr Platz zur Verfügung steht, sind eine gute Umgebung für eine Messetheke mit einem raumgreifenden Faltdisplay. Unterm Strich müssen sich Gründer mit dem Equipment wohl fühlen, dann wirken sie selbstsicher und können sich ganz auf die Repräsentation und die Gewinnung potenzieller Kunden konzentrieren.