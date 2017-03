Silversea verkündet die Crew des neuen Flaggschiffs Silver Muse Offizier Alessandro Zanello wird der jüngste Silversea-Kapitän der Firmengeschichte

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, März 2017: Kurz vor der Taufe des neuen Flaggschiffs Silver Muse am 19. April 2017 in Monaco, veröffentlicht Silversea Details zur neuen Schiffscrew, die bereits auf langjährige Erfahrung innerhalb der monegassischen Luxusreederei zurückgreifen kann. Das Schiff steht unter dem Kommando des jüngsten Kapitäns der Silversea Flotte, Alessandro Zanello, der bereits seit vielen Jahren für Silversea auf den Weltmeeren unterwegs ist.Kapitän Zanello, selbst seit 1999 bei Silversea, hat im Zuge seiner Laufbahn bereits an Bord aller Schiffe der Flotte gearbeitet. Nachdem er bereits als zweiter Kapitän die Jungfernfahrt der Silver Spirit im Jahr 2009 begleitet hat, ist die Silver Muse Zanellos zweites Schiff, dessen Premiere er begleitet.Für kulinarische Höhepunkte auf der Silver Muse sorgt Chef de Cuisine Anne-Mari Cornelius, die seit 2005 für Silversea arbeitet und sich bereits zwei Mal mit der Silver Whisper auf Weltumrundung begeben hat. Cornelius wird die Verantwortung für das gesamte Küchenpersonal sowie für die Leitung aller acht exklusiven Bordrestaurants übernehmen.Das Entertainment sowie das Angebot an Aktivitäten werden in der ersten Saison der Silver Muse in den Händen von Kreuzfahrtdirektor Jimmy Kovel liegen. Neben kulinarischen Erlebnissen und vielfältigen Programmen der Sänger „ Voices of Silversea“ im Theater und der Venetian Lounge laden auch entspannte Jazz- und Blues Abende im Restaurant Silver Note ein. Kovel arbeitet seit 2009 für Silversea und war in den letzten Jahren bereits an Bord der Silver Shadow, Silver Cloud und Silver Wind im Einsatz.“Nun da das Auslaufen der Silver Muse immer näher rückt, freuen wir uns, genauere Details zur höchst engagierten und erfahrenen Crew der Silver Muse bekannt geben zu dürfen. Es ist ein tolles Gefühl, neue sowie wiederkehrende Gäste mit einem unvergleichlichen Niveau an personalisiertem Service zu begrüßen.“ so Roberto Martinoli, CEO von Silversea Cruises.Weitere Mitglieder der Crew der Silver Muse sind Staff-Kapitän Sergio Topazio, Chefingenieur Michele Barone und Hoteldirektor Paolo Percivale.Bereits im Jahr 2017 wird die Silver Muse 130 Häfen in 34 Ländern anlaufen. Mit dem gewohnten Silversea-Lifestyle, der die Vorteile eines kleinen Schiffes mit der großzügigen Unterbringung in exklusiven Suiten vereint, wird das neue Flaggschiff als neuntes Schiff der Flotte den Standard für Luxusreisen auf dem Meer neu definieren.Weitere Informationen über das neue Flaggschiff der Silversea-Flotte, sowie unvergleichliche Angebote zu Destinationen und Routen unter silversea.comÜber Silversea CruisesSilversea Cruises gilt unter dem Vorstand von Manfredi Lefebvre d’Ovidio, als Vorreiter in der Luxus-Kreuzfahrtindustrie. Mit allen Vorzügen großer Schiffe bietet Silversea Gästen persönliche und ausschließlich mit Suiten ausgestattete kleine und wendige Schiffe: Silver Cloud, Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit – und ab April 2017 die Silver Muse – mit entspannter Atmosphäre und lässiger Eleganz. Zusammen mit den Expeditionsschiffen Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer und Silver Cloud Expedition umfassen die Silversea Routen 800 faszinierende Destinationen auf sieben Kontinenten, wie beispielsweise dem Mittelmeer, der Karibik sowie die Polar-Regionen.



