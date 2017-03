Junge Kunst, Musik und Osterspaziergang

(fair-NEWS)

Rothenburg ob der Tauber. Ab Ostersonntag hat das Sonntagscafé im Wildbad Rothenburg wieder Saison. Bis Anfang Oktober lädt es dann an allen Sonn- sowie zusätzlich an ausgewählten Feiertagen regelmäßig zum Genuss von Kuchen- und Kaffeespezialitäten auf der Sonnenterrasse ein. Als Extra zum Sonntagscafé gibt es ab Ostern auch wieder um 15 Uhr Konzerte, Kabarett, Sonderführungen, Lesungen oder andere kulturelle Angebote.15 Uhr: KulturDen Auftakt zu „15 Uhr: Kultur“ bildet wie immer eine Vernissage am Ostersonntag. Erstmals werden im Wildbad Rothenburg junge Künstler aus Nürnberg zu Gast sein: Jonathan Baumgärtner, Johanna Brunner, Jonas Johnke, Christoph Kipp, Julia Liedel und Sandra Vollbrecht. Sie studieren an der Akademie für Bildende Kunst Nürnberg und zeigen im Wildbad Installationen, Videos, Objekte, Zeichnungen oder Performances. Alle Arbeiten sind erst 2017 entstanden, beziehen sich auf das Wildbad Rothenburg und sind hier bis zum 21. Mai zu sehen.Werkeinführungen zur Vernissage am Ostersonntag gibt das Künstlerduo Böhler&Orendt. Matthias Böhler und Christian Orendt werden im Sommer im Wildbad Rothenburg als erste „Artists in Residence“ leben und arbeiten.Musikalische Beiträge zur Ausstellungseröffnung kommen von Bettina Hirschberg & Harry Düll. Sie präsentieren Ausschnitte aus ihrem Programm „Nächtliche Begegnung“.Die Ausstellungseröffnung in Anwesenheit der Künstler beginnt am Ostersonntag, 15 Uhr.Ökumenischer OsterspaziergangAm Ostermontag, 17. April ist das Wildbad auch wieder eine Station auf dem ökumenischen Osterspaziergang mit Pfarrer Oliver Gußmann, Pfarrer Herbert Dersch, Pfarrfamilie Winkler und Pastoralreferentin Monika Angermeier. Der Weg führt teilweise auf Jakobswegen entlang und bietet besondere Blicke auf Rothenburg. Ausgangspunkt für den drei- bis vierstündigen ökumenischen Osterspaziergang ist um 14 Uhr die St.-Jakobskirche in Rothenburg. Die Weglänge beträgt etwa 7 Kilometer. Anmeldungen sind nicht erforderlich.Sieben Jahrhunderte MusikAußerdem gibt am Ostermontag ab 15 Uhr die Kornblum-Familie ein Konzert im Theatersaal des Wildbads. So außergewöhnlich die Musikrichtung der Kornblum-Familie ist, so besonders sind auch ihre Instrumente und ihr Musizieren, urteilen Medien wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung über das Ensemble. Auf dem Programm im Wildbad steht ein Crossover durch acht Jahrhunderte. Der Eintritt ist kostenfrei. Das Sonntagscafé hat auch am Ostermontag von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.



Bildinformation: Sie stellen ab Ostern 2017 Arbeiten im Wildbad Rothenburg aus: v.l. (hintere Reihe) Sandra Vollbrecht, Jonas Johnke, Johanna Brunner; vorn: Julia Liedel, Christoph Kipp, Jonathan Baumgärtner. Foto: JB