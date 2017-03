Mit der Biotta Wellness Woche, dem praktischen Detox-Paket aus der Schweiz, in die Fasten-Saison starten

Pressemitteilung von rausch communications & pr

Weg von Hektik und Stress - Dem Körper mit der Biotta Wellness Woche eine kleine Auszeit zum Frühlingsbeginn gönnen

(fair-NEWS) Hamburg, März 2017

Pünktlich zur Fastenzeit von März bis Mitte April die Biotta Wellness Woche ausprobieren und dem Körper die wohlverdiente Pause vom Alltagstrubel geben! Eine Woche lang genießt man elf direkt gepresste Biotta Bio-Säfte bei gleichzeitigem Nahrungsverzicht. Biotta nennt dies nicht Saft-Fasten, denn es ist vielmehr eine „kleine Auszeit“. Es geht nicht um rigorosen Nahrungsentzug, sondern um einen vorübergehenden Verzicht, der dem Körper die Möglichkeit für einen Neustart und zur Regeneration gibt.



Im Biotta Wellness Woche Paket enthalten sind insgesamt elf direkt gepresste, naturbelassene Bio-Säfte. Einer dieser Säfte ist Biotta Wellness, ein speziell für die Biotta Wellness Woche entwickelter Trinkgenuss aus besten Bio-Früchten, Bio-Karotten und Bio-Molke. Auch der Klassiker Biotta Vita 7 ist Teil der Biotta Wellness Woche. Mit hohem Vitamin C Gehalt und einer besonderen Mischung aus Früchten, Gemüse und Molke ist Biotta Vita 7 eine herrlich fruchtige Erfrischung für zwischendurch. Vielseitig und voller Überraschungen ist der Biotta Tomate mit einer Prise Meersalz. Wer während der Biotta Wellness Woche Appetit auf eine warme Suppe hat, kann einfach den Biotta Tomate aufwärmen und ihn sofort genießen!



Zusätzlich zum Abwechslungsreichtum an Biotta Säften sind auch eine Packung Bio-Leinsamen, eine Packung Bio-Kräutertee mit acht hochwertigen Bio-Kräutern, sowie eine Anleitung inklusive Wochenplan und zahlreichen Tipps und Tricks rund um die Biotta Wellness Woche in dem Paket enthalten.



Bereits seit über 20 Jahren existiert die Biotta Wellness Woche, die von Ernährungswissenschaftlern unter der Leitung der Biotta Forschung entwickelt wurde. Mit ihren elf naturbelassenen Frucht- und Gemüsesäften ist die Biotta Wellness Woche der perfekte Begleiter für einen frühlingshaften Neustart!



Die Biotta Wellness Woche ist als Paket für 64 € in Apotheken, Drogerien, im Bio- und Reformfachhandel sowie online erhältlich.

Weitere Informationen unter

Mehr Natur geht in keine Flasche.

Seit 60 Jahren werden in der kleinen Saft-Manufaktur Biotta am Schweizer Bodenseeufer hochwertige und naturbelassene Bio-Säfte hergestellt. Als nachhaltiges Unternehmen mit angesehenen nationalen und internationalen Zertifikaten gilt Biotta als Pionier auf dem Schweizer Bio-Markt. In enger Kooperation mit regionalen Bio-Bauern entstehen in der BiottaManufaktur Gemüse- und Frucht-Säfte. Ohne jegliche Zuckerzusätze, Farbstoffe oder zugesetzte Vitamine erhalten die BiottaSäfte ihren natürlichen und aromatischen Geschmack. Egal ob Rüebli-, Mango- oder der bekannte Breuss-Saft – in jeder Flasche Biotta steckt das Beste der Natur!



«Mit der Biotta Wellness Woche, dem praktischen Detox-Paket aus der Schweiz, in die Fasten-Saison starten»

Deichstraße 2920459 HamburgDeutschlandHendrik Müllerrausch communications & prHendrik Müller | Martina RauschDeichstraße 29 | 20459 HamburgFon 040 360 976 95E-mail: hendrik.mueller@rauschpr.comPermanenter Link zur Pressemitteilung