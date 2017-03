Kalabrien im Cocktailglas: Caffo liefert mit den Vecchio Amaro del Capo Cocktail-Kreationen die genussvolle Erfrischung des Sommers

(fair-NEWS)

Hamburg, März 2017Mit dem italienischen Kräuterlikör Vecchio Amaro del Capo konnte die familiengeführte Destillerie Caffo bereits große Erfolge feiern und sich in Italien als Marktführer auf dem Markt der Kräuterliköre etablieren. Nach kalabrischer Tradition wird der Vecchio Amaro del Capo tiefgekühlt serviert, um den vollen Geschmack von insgesamt 29 ausgewählten Kräutern zu erhalten. Nun hat Caffo dieses Herzstück Italiens mit völlig neuen Trend-Cocktails kombiniert. Mit exotisch-herben Cocktailkreationen zeigt die Caffo, welche vielfältigen Genussalternativen der Erfolgs-Likör Vecchio Amaro del Capo bietet.Mit diesen kalabrisch-inspirierten Cocktail-Genüssen kann der Sommer kommen:Der Calabrian Buck sorgt für italienischen Sommergenuss im Cocktailglas. 2,5cl frischer Zitronensaft, ein wenig Chili, etwas Salz und Eiswürfel bringen exotische Frische ins Longdrink-Glas. Zusammen mit 3cl Cognac V.S.O.P., 3cl des Vecchio Amaro del Capo und 12cl Ginger Bier wird der Mix im Glas verrührt. Eine frische Gurkenscheibe rundet den aromatischen Drink ab.Auch die Dom Sour-Kreation von Caffo vereint mit dem Vecchio Amaro del Capo die sommerlichen Genussmomente Italiens in einem Drink. Hierzu werden Eiswürfel, 2,5cl frischer Zitronensaft, 3cl Bourbon Whiskey, 2cl Vino di Visciole und mit 2cl Vecchio Amaro del Capo verfeinert. Zwei Schuss Angostura Bitters sorgen für einen aromtischen Kick. Gut geschüttelt wird der Dom Sour in einem Cocktail-Glas serviert und mit Marasca Kirschen garniert.Italienische Aromen und genussvolle Raffinesse – in seinem Heimatland Italien ist der Vecchio Amaro del Capo schon längst Marktführer in seinem Segment und zählt zu einem wahren Stück italienischer Tradition. Im Jahr 2016 brach der Vecchio Amaro del Capo alle Rekorde und war die meistgekaufte 0,7l-Flasche auf dem italienischen Spirituosenmarkt. Mit diesem Erfolg im Rücken baut Caffo auch den deutschen Markt kontinuierlich weiter aus.Die sommerlichen Cocktail-Highlights von Caffo lassen echte Kenner von guten, hochwertigen Spirituosen in die Italienische Genusswelt eintauchen. Mit dem Vecchio Amaro del Capo ist in diesem Sommer für die aromatische Erfrischung gesorgt, die jeden Genießer in die kalabrische Sonne versetzt.Wer an neuen Cocktail-Inspirationen für den Sommer interessiert ist, kann den Vecchio Amaro del Capo auch auf der diesjährigen Prowein in Düsseldorf am Stand von Caffo probieren (Halle 12 / Stand D73).Weitere Informationen unter www.caffo.com und www.vecchioamarodelcapo.com