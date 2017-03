Alexander Prüß ist ab sofort neuer Küchenchef im schlossgut gross schwansee an der Ostsee

(fair-NEWS)

Hamburg, März 2017Kulinarische Freiheit direkt an der Ostsee - Das schlossgut gross schwansee begrüßt ab sofort Alexander Prüß als neuen Küchenchef. Der 33-jährige Lübecker wird im Schlossrestaurant 1745 und der Brasserie zukünftig seinen kreativen Küchenstil zelebrieren und regionale Gerichte mit internationalen Akzenten immer wieder neu interpretieren.Als gebürtiger Lübecker war das schlossgut gross schwansee eine absolute Wunschdestination für Alexander Prüß. Bereits seine Eltern arbeiteten in der Gastronomie, er selbst absolvierte eine Ausbildung als Koch im „Wirtshaus im Grüntal“ in München. Vor seinem Engagement im schlossgut gross schwansee war Alexander Prüß unter Anderem als Küchenchef des „Restaurant Hauck“ in Hamberge bei Lübeck und im „Hotel der Seehof“ in Ratzeburg tätig.Das schlossgut gross schwansee bietet nicht nur Urlaubern die einmalige Freiheit der norddeutschen Idylle, auch Alexander Prüß darf sich in der Küche voll und ganz entfalten. Der neue Küchenchef genießt das volle Vertrauen des Hotels sowie seines Teams, und darf sich ohne Vorgaben kulinarisch entfalten und „spielerisch“ Neukreationen gestalten.Ein besonderer Reiz des schlossgut gross schwansee liegt für Alexander Prüß in der Kombination verschiedenster kulinarischer Stile und Zielgruppen. Von der gehobenen, exklusiven Küche des Schlossrestaurant 1745 über moderne, bodenständige Hausmannskost in der Brasserie bis hin zu Buffets für Tagungen oder Hochzeiten ist die Vielfalt des schlossgut gross schwansee ein „kulinarischer Spielplatz“, der für Alexander Prüß persönlich in dieser Form einmalig ist.Die kulinarische Freiheit setzt Alexander Prüß im Schlossrestaurant 1745 mit modernen Neuinterpretationen der norddeutschen Küche, die regelmäßig wechseln, um. Natürlich werden auch weiterhin stets frische, regionale und saisonale Gerichte ihren Weg auf die Speisekarten des schlossgut gross schwansee finden. Das Ziel von Alexander Prüß besteht, sich kulinarisch immer wieder neu zu erfinden – mit den Freiheiten, die er im schlossgut gross schwansee genießt, hat er dafür den perfekten Ort gefunden.Weitere Informationen, Preise und Termine gibt es unter www.schwansee.de



Bildinformation: Alexander Prüß ist ab sofort neuer Küchenchef im schlossgut gross schwansee an der Ostsee