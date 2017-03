Schädlingsbekämpfung nach neuesten Standards

(fair-NEWS) Nachrodt-Wiblingwerde.

Die Schädlingsbekämpfungfirma ACE Zydek aus Nachrodt-Wiblingwerde ist seit dem 15.11.2016 nach der Qualitätsnorm ISO 9001:2008 durch den TÜV NRW zertifiziert. Die Norm zeichnet Betriebe aus, die mit effizienten Arbeitsabläufen entscheidend zur Qualitätssteigerung ihrer Produkte oder Dienstleistungen beitragen. Die Norm ist ein national und international weit verbreitetes und anerkanntes Merkmal im Qualitätsmanagement. Dabei wird durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle überprüft, ob der Standard für Gewerbekunden erfüllt wird und Veränderungen nachhaltig sind. Die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Arbeitsprozesse stehen ebenfalls im Fokus der Norm. Der Kunde kann sich so ein sicheres Urteil über die Qualität der Produkte und Dienstleistungen der Wettbewerber bilden.



Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt



ISO Normen beschreiben eine Reihe von strikten Anforderungen für Unternehmen, die aber einen wichtigen Zweck erfüllen. Im Mittelpunkt steht meistens der Kunde. Sie sollen dabei helfen, sich ein fundiertes Urteil über die Produkte der konkurrierenden Unternehmen bilden zu können. Im Fall der Norm ISO 9001:2008 stellt diese Anforderungen an das Qualitätsmanagement von Betrieben und Dienstleistern. Die Einführung eines Qualitätsmanagements zielt darauf ab, Fehler und Kosten zu senken und so die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Die ISO Norm stellt eine unabhängige Garantie für eine kundenorientierte Arbeitsweise dar, die eine reibungslose Zusammenarbeit fördern soll.



Für Robert Zydek Grund genug, um sein Unternehmen dieser Prüfung zu unterziehen. Für ihn stehen das Vertrauen und die Zufriedenheit seiner Kunden im Mittelpunkt. Besonders die Zusammenarbeit mit großen Betrieben, kann vom Erwerb dieser Norm profitieren. Sie gilt zunehmend als Standard, insbesondere für Lieferanten und Dienstleister. Bei zertifizierten Betrieben können Auftraggeber darauf vertrauen, dass Kompetenzen klar definiert sind. Eine kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter ist ebenfalls Voraussetzung für den Erhalt der ISO Norm.



Vom Sauerland bis ins Ruhrgebiet genießt das Unternehmen ACE Zydek bereits große Wertschätzung. Mit dem Erwerb dieser Norm, möchte Robert Zydek einen weiteren Schritt in diese Richtung gehen und das Vertrauen in seine Arbeit und Diskretion stärken.