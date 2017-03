Erfolgsfaktoren im Ideenmanagement: HLP Informationsmanagement GmbH und FOM Hochschule für Oekonomie und Management legen aktuell umfangreichste Studie im deutschsprachigen Raum vor

(fair-NEWS)

Ein erfolgreiches Ideenmanagement einzuführen und nachhaltig zu betreiben ist kein Hexenwerk. Die Erfolgsfaktoren hierfür sind klar und bekannt.Leider ist das Ideenmanagement in der eigenen Organisation häufig nicht besser gestellt als der sprichwörtliche Prophet im eigenen Land.Ziel der Studie ( www.hlp.de/studie ), war es daher belastbare Aussagen darüber zu erhalten, was ein Ideenmanagement erfolgreicher macht als ein anderes. Welche Modelle und Prozesse sind empirisch gesehen erfolgreicher, gibt es einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Modellen und den Gehältern der Ideenmanager? „Dies sind nur zwei Fragen, denen die Studie auf mehr als 140 Seiten nachgeht und deren Ergebnisse dabei unterstützen können, Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Ideenmanagement zu schaffen“, so Nils Landmann, Geschäftsführer der HLP Informationsmanagement GmbH.ZielgruppeDie Studie richtet sich sowohl an Neueinsteiger im Ideenmanagement als auch erfahrene Ideenmanager. Inhaltliche Erläuterungen, Handlungsempfehlungen, detaillierte Auswertungen und Ergebnisse bieten einen guten Einstieg als auch eine punktuelle Verbesserung des eigenen Ideenmanagements.Vorteile der Studie im Überblick:• In der Kombination von langjähriger Erfahrung in der Einführung und Neuausrichtung von Ideenmanagement Systemen und wissenschaftlich fundierten Auswertungen empirischer Daten lassen sich wertvolle Empfehlungen ableiten, die das Ideenmanagement in der eigenen Organisation weiter verbessern können.• Neueinsteiger erhalten mit der Studie auch inhaltliche Erläuterungen und Handlungsempfehlungen für einen guten Einstieg in ein erfolgreich ausgerichtetes Ideenmanagement.• Erfahrene Ideenmanager erhalten detaillierte Auswertungen und Ergebnisse auf deren Basis sie ihr Ideenmanagement punktuell weiter entwickeln und verbessern können.Die Teilnahme an der Umfrage war freiwillig. Die Rückmeldungen wurden vor ihrer statistischen Auswertung sorgfältig auf Plausibilität geprüft. Im Rahmen der wissenschaftlichen Evaluierung wurden daher sowohl Ausreißer nach oben, als auch nach unten aufgedeckt. Offensichtlich nicht plausible Antworten – wie z.B. ein ROI von über 1:6.000 – wurden in den Auswertungen nicht berücksichtigt, um die Qualität der Ergebnisse zu erhöhen.Insgesamt erfolgten Rückmeldungen von 231 Organisationen unterschiedlichster Größe von denen 107 die Fragen hinreichend beantwortet haben. Aus wissenschaftlicher Sicht sind die Ergebnisse der Studie als nicht repräsentativ einzustufen und haben einen explorativen Charakter.Studienbestellung im InternetBitte beachten Sie, dass die Studie nur in deutscher Sprache erhältlich ist. Für Ihre Bestellung füllen Sie das Formular unter www.hlp.de/studie2016 vollständig aus. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail. Die Studie wird an die von Ihnen angegebene Adresse geliefert, eine Rechnung liegt bei.Der reguläre Preis der Studie beträgt 695,- € netto zzgl. MwSt.Teilnehmer der Studie, HLP-Kunden und Mitglieder des Zentrums für Ideenmanagement erhalten 25 % Rabatt auf den regulären Preis.



Bildinformation: Erfolgsfaktoren im Ideenmanagement: HLP Informationsmanagement GmbH und FOM Hochschule für Oekonomie und Management legen aktuell umfangreichste Studie im deutschsprachigen Raum vor