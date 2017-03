Ein Schuljahr im Ausland mit HiCo Education

(fair-NEWS)

Welcher Jugendliche möchte ihn nicht erleben, den American Way of Life. Für ein Jahr in eine neue und fremde Kultur eintauchen, die Sprache fließend lernen und viele neue Freunde, vielleicht fürs Leben gewinnen. High Schools im Ausland bieten im Vergleich zu Schulen in Deutschland viele neue Perspektiven und Möglichkeiten. HiCo Education bietet motivierten und neugierigen Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren die Möglichkeit, ihren High School Traum wahr werden zu lassen.Als Organisation für internationale Schulbildung arbeitet das in Bensheim ansässige Unternehmen mit sorgfältig ausgewählten Partnern und Schulen in USA, Kanada, Neuseeland, Irland, England und Spanien. Das Angebot von HiCo Education umfasst Schulaufenthalte an öffentlichen Schulen sowie ein gezieltes Schulwahlprogramm. Hier werden Schulen nach bestimmten Interessen und Wünschen vorgeschlagen. Das bedeutet, dass Jugendliche nach einem intensiven Bewerbungs- und Beratungsgespräch an einen Schuldistrikt bzw. eine Privatschule ihrer Wahl vermittelt werden.Für das kommende Schuljahr 2017/2018 gibt es noch für alle Programme und Länder noch Plätze, d.h. man kann sich auf jeden Fall noch bewerben. Wer sich nicht traut für ein Schulhalbjahr oder Schuljahr zu gehen, kann sich auch für ein Kurzprogramm bewerben, bei allen Ländern gibt es auch die Möglichkeit für 3 Monate zu gehen.Für Informationen rund um den High School Aufenthalt und den einzelnen Programmen, stehen die Mitarbeiter von HiCo Education, interessierten Schülern und Eltern, gerne zur Verfügung. Im aktuellen Katalog werden die einzelnen Programme ausführlich erklärt. Der High School Katalog kann kostenlos angefordert werden.



Bildinformation: HiCo Schüler USA