Corporate Design Preis 2017 ruft zur Online-Einreichung auf.

Bis zum 15. März können Designer noch ihre neuesten Corporate Design Arbeiten oder CD-Rebrushes online einreichen. Für einzelne Elemente haben die Veranstalter „Corporate Design Elements“ als dritte Kategorie eingerichtet. In 6 Unterkategorien werden 1. CORPORATE TRADEMARK und 2. LOGOTYPE DESIGN, CORPORATE TYPOGRAPHY/SCHRIFT/BILD, 3. CORPORATE SIGNALETIK/ZEICHENSYSTEME, 4. CORPORATE STAGING, 5. CORPORATE PACKAGING DESIGN und 6. DIGITALES CORPORATE DESIGN von der Jury gesichtet.Seit 20 Jahren wird dieser singuläre Kreativ-Wettbewerb ausgeschrieben und zeichnet brillante Corporate-Designs aus deutschland, Österreich und der Schweiz aus. In den einschlägigen Kreativ-Rankings werden auch in diesem Jahr die begehrten Punkte vergeben. Eine repräsentative Buchdokumentation umfasst alle nominierten Projekte des 20. Internationalen Corporate Design Awards.Zur Online-Einreichung geht es hier: www.corporate-design-preis.de/43.html



Bildinformation: Die Gewinner-Skulptur des CDP.