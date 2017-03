Dein perfektes Jahr - Selbstcoaching Workshop

(fair-NEWS)

Mit Beginn des Jahres 2017 startet „Dein perfektes Jahr“. Ein Selbstcoaching Workshop für mehr Lebensfreude, Sinn und Zufriedenheit. Dieses speziell entwickelte Coachingprogramm führt die Teilnehmer durch 52 spannende Wochen, in denen Selbsterfahrung und Selbstkenntnis an erster Stelle stehen.„Nur wer weiß, wer er ist, kann wissen was er will. Und nur wer weiß, was er im Leben will, kann es auch erreichen.“, sagt Eva Böhm, die Gründerin von Dein perfektes Jahr. Sie geht davon aus, dass man das Glück einfach selbst in die Hand nehmen muss. „Selbstbestimmung und Selbstkenntnis sind dabei der Schlüssel zum Erfolg.“ So führt sie in ihrem Programm die Teilnehmer von Woche zu Woche tiefer zu sich selbst und weiter hinaus ins Leben.„Wir haben nichts davon, wenn wir dem Leben beim Verstreichen zuschauen. Nur wenn wir etwas erleben und aktiv sind, können wir das Beste daraus machen.“ In diesem Sinne beinhaltet jede Coaching-Woche 7 verschiedene Bereiche:Selbstkenntnis und SelbsterfahrungVerbesserung des AlltagsWichtige Lebensfragen für sich selbst beantwortenRuhe und Achtsamkeit erfahrenFreundschaften und Beziehungen verbessernFreizeitspaß und Action sowieDankbarkeit und GlücksmomenteDabei handelt es sich bei Dein perfektes Jahr nicht um ein Pflichtprogramm oder ein Coaching, das man verbindlich buchen muss. „Ich wollte, dass jeder frei entscheiden kann, in welchem Rhythmus er vorgeht. Wie schnell oder langsam er Veränderungen herbeiführt. Das muss jeder in seinem eigenen Tempo machen, damit das Ergebnis nachhaltig und positiv ist. Alles auf einmal umwerfen führt selten zum Erfolg oder zu Zufriedenheit. Und mein Ziel ist es, dass meine Kunden glücklich und zufrieden mit ihrem Leben werden.“Deshalb ist die erste Woche von Dein perfektes Jahr gratis. Jede weitere Woche kann einzeln heruntergeladen werden, für 1€ pro Tag. Ganz ohne Vertrag, Abonnement oder Verbindlichkeiten.„Ich wollte, dass die Menschen freiwillig und gerne an meinem Selbstcoaching Workshop teilnehmen. Es soll schließlich Spaß machen und das Leben bereichern.“



Bildinformation: Selbstcoaching Workshop Online für mehr Lebensfreude, Sinn und Zufriedenheit