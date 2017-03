One Identity erweitert Active Roles für die Verwaltung von Azure Active Directory

(fair-NEWS)

Berlin, 06. März 2017 – One Identity, führender Anbieter für Identity- und Access Management Lösungen, kündigt heute eine neue Version von Active Roles an. Mit der Version 7.1 werden die Funktionalitäten, die eine sichere und effizientere Verwaltung von Active Directory (AD) on-premise ermöglichen, nun ebenso für Azure Active Directory (AAD) bereitgestellt. Eine deutliche Erleichterung für alle Unternehmen, die sich mit der komplexen Verwaltung einer hybriden Umgebung auseinander setzten.Die heute bereits vielfach eingesetzte Managementkonsole von Active Roles vereinheitlicht und vereinfacht jetzt auch die sonst so zeitaufwendige und schwierige Verwaltung einer hybriden Umgebung und schließt dabei die Funktionslücken der nativen Werkezeuge.In der Übersicht:• Die neue Version von Active Roles überwindet die größten Herausforderungen, vor denen Unternehmen bezüglich der Sicherung und Verwaltung ihrer On-Premise- und Cloud-Active-Directory-Umgebungen stehen.• Active Roles ermöglicht über eine einheitliche Managementkonsole die Delegation der Administration und erweitert die Funktionen für eine effiziente Verwaltung von AD Umgebungen auf die Microsoft Cloud-Infrastruktur und Produktivitätsanwendungen, einschließlich Office 365.• Active Roles reduziert den Administrationsaufwand und minimiert das Risiko, das mit einer manuellen Administration der begrenzten nativen Werkzeuge beider Umgebungen einhergeht.Derzeit vertrauen fast 90 Prozent aller Unternehmen und Organisationen auf Microsoft Active Directory, um Benutzer für ihre Netzwerke zu autorisieren und authentifizieren. Dies entspricht rund 500 Millionen Organisationen weltweit. Die Nutzung des cloudbasierten Azure Active Directory nimmt ständig zu und stellt viele Unternehmen und Organisationen vor das Problem, ihre rasch wachsende hybride Cloud-Umgebung sicher zu verwalten. Eine Lösung wird benötigt, die On-Premise-, Cloud- und Hybrid-Active-Directory-Infrastrukturen angemessen adressiert.„Der ständig wachsende Trend hin zu cloudbasierte Produktivitätsanwendungen wie Microsoft Office 365 und Exchange Online hat zu einer schnellen Adaption von Microsofts AAD geführt. Viele Unternehmen, die in die Could streben, kommen jedoch nicht umhin, weiterhin mit einem Bein fest in ihrer On-Premise Umgebung zu verbleiben. Dieser Spagat führt zu Inkonsistenzen in den Administrationsprozessen und der Sicherheit“, kommentiert John Milburn, Geschäftsführer von One Identity. „zusammen mit den fehlenden Funktionalitäten sowohl der nativen Werkzeuge als auch der Lösungen von Drittanbietern führt der hybride Einsatz von AD- und AAD-Umgebungen dazu, dass Millionen von Unternehmen sich mit gefährlichen Sicherheitslücken und ineffizienter Administration herumschlagen müssen. Mit der Veröffentlichung unserer neuesten Version von Active Roles können Organisationen nun eine präzise, vereinheitlichte und konsistente Verwaltung und Sicherheit beider Systeme, AD und AAD, von einem einzigen Punkt heraus erreichen. So können sie die Cloud-Umgebungen nutzen und müssen keine Abstriche bei der Sicherheit hinnehmen.“Sicherheit, Automation und Verwaltung von einem einzigen Punkt ausMit Active Roles 7.1 werden die bereits von vielen tausenden Unternehmen für Active Directory genutzten leistungsstarken Funktionalitäten nun auch für Azure Active Directory und hybride Umgebungen bereitgestellt. Die wichtigsten zusätzlichen Features der neuen Version beinhalten:• Delegation der Administration: Schließt die klaffende Lücke in der Verwaltung privilegierter Konten der nativen AD und AAD Werkzeuge und beseitigt die dadurch entstehenden Risiken. AD- und AAD-Administratoren können einfach auf die Berechtigungen beschränkt werden, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.• Automatische Provisionierung: Sichert die konsistente Verarbeitung aller Provisionierungs- und Deprovisionierungsaufgaben (einschließlich der Gruppenmitgliedschaften) sowohl in On-Premise-AD als auch in Azure AD (und der angeschlossenen Anwendungen wie Exchange, Exchange Online, Office 365, SharePoint, SharePoint Online, usw.). Umgesetzt wird dies mithilfe von speziell dafür vorgesehenen Templates und Prozessen. Fehlerverursachende Redundanzen ebenso wie Fehler durch eine manuelle Administration werden dadurch vermieden.• Umfassendes Audit: Erleichtert das Erzielen von Compliance durch die Auditierung und die Protokollierung administrativer Rechte und aller Aktivitäten, die von Administratoren im On-Premise-AD und Azure AD in der hybriden Umgebung durchgeführt werden.Eine kritische Lücke im Markt schließen„Active Directory ist in jeder Organisation eine feste Größe. Begründet durch die Verbreitung von Azure Active Directory und dem Fokus auf die digitale Transformation, sehen wir bei Unternehmen intensive Anstrengungen in der Vorbereitung auf eine Migration und im weiteren Verlauf in der effektiven Administration der hybriden Umgebung.Eine einzige Konsole, die als Epizentrum für Kontrolle und Sicherheit von AD und AAD dient, ist hier nötig“, betont Tim Eichmann, Head of Infrastructure and Cloud Services bei Core Technology Systems Ltd. „One Identity wird auch weiterhin ein Partner sein, dem wir vertrauen. Active Roles hat sich als ein unerlässliches Werkzeug mit genau den Funktionalitäten erwiesen, die wir brauchen, um die Infrastruktur unserer Kunden besser und sicherer zu verwalten.“One Identity Active Roles 7.1 ist ab sofort weltweit verfügbar.Über One IdentityOne Identity, ein Teil der Quest Software, hilft Unternehmen und Organisationen, ihre Herausforderungen im Bereich des Identity- und Access Managements (IAM) durch ein umfassendes Portfolio aus zukunftssicheren, geschäftsorientierten, modularen und integrierten Lösungen zu meistern. Diese Lösungen bieten Identity Governance, Access Management und Privileged Account Management auf höchstem Niveau. Mehr als 7.500 Kunden weltweit nutzen One-Identity-Lösungen, um ihre über 125 Millionen Identitäten zu verwalten, Agilität und Effizienz zu verbessern und gleichzeitig den Zugriff auf ihre Daten zu sichern – völlig unabhängig vom Speicherort. Weitere Informationen sind auf der Webseite www.oneidentity.com verfügbar.



Bildinformation: One Identity erweitert Active Roles für die Verwaltung von Azure Active Directory