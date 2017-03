Nicht nur eine neue Tagesmutter in Schwetzingen

(fair-NEWS)

Schwetzingen. Gute Neuigkeiten für Schwetzingen, die schöne Stadt am Neckar ist in den letzten Jahren sehr erfolgreich, was das Thema Kinderzuwachs betrifft – jährlich mehr Geburten. Daraus ergibt sich aber auch das Thema Kinderbetreuung. Im Bereich Kinder zwischen 12 und 36 Monaten ist jetzt eine ganze Familie angetreten, um für Hilfe zu sorgen.Bei den Nastasis stellte sich der Wunsch-Nachwuchs Ende 2015 ein und damit die Frage, wie es bei ihnen selbst weitergehen sollte. Schnell war klar, dass der Mann, Alexander, gerne mehr Zeit mit seinem Sohn verbringen würde, als er das mit seinem Job vereinen könnte. Neben Arbeit und Selbstständigkeit (beide sind freie Autoren), hat er zusammen mit seiner Frau Julia vom Sommer 2016 bis Ende 2016 eine anerkannte Ausbildung zur Tagespflegeperson absolviert. Seit Januar 2017 ist er mit seiner Frau, die schon im Oktober 2016 begonnen hat, jetzt Teil einer Tagespflegefamilie in Schwetzingen. So reichlich sind diese nicht gesät. Neben der Familie Nastasi gibt es gerade mal noch eine aktive Tagesmutter in Schwetzingen.Die beiden bieten fünf Betreuungsplätze im häuslichen Wohnumfeld mitten in Schwetzingen, unweit des Schlossparks, im Schälzig an. Da die Betreuung der Kinder vom Jugendamt überwacht und gefördert wird und auch die Stadt Schwetzingen die Kindertagespflege unterstützt, ist diese sehr persönliche Form der Kinderbetreuung in kleinsten Gruppen für viele Menschen erschwinglich. Betreut wird von Montag bis Freitag von 7 bis 15 Uhr. Frisches Kochen gehört genauso zum Tagesprogramm wie der Ausflug im Kinderbus an der frischen Luft.Wichtig ist, dass Familie Nastasi nur Kinder von Schwetzinger Eltern betreuen darf, wie es vertraglich mit der Stadt Schwetzingen geregelt ist.Zu dem neuen Angebot in Schwetzingen gibt es auch eine neue Webseite. Unter www.tagesmutter-schwetzingen.de kann man sich aktuell auf dem Laufenden halten.ImpressumMarketing NastasiInhaber Alexander NastasiKeplerstr. 1-368723 SchwetzingenMarketing Nastasi ist eine inhabergeführte Firma die seit 2003 Webseitenmarketing, online PR arbeit und Webseitenprogrammierung macht. Ziel ist es, Inhalte schnell und direkt online zur Verfügung zu stellen.



Bildinformation: Bild: Julia und Alexander Nastasi, Schwetzingen