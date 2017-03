Das kleinste Multibike des italienischen Motorradherstellers

(fair-NEWS)

Zur Mitnahme von Seitentaschen und -koffern wird es - voraussichtlich in KW 15 - den C-Bow Halter für 169,00 € geben. Für dieses schlanke Trägersystem eignen sich die neuen Orbit Sidecases, welche für 329,50 € pro Satz erhältlich sind.Die Topcase-Trägersysteme Alu- und Easyrack sind bereits lieferbar. Das Alurack kostet 149,50 € während das Easyrack 179,50 € kosten. Das Alurack hat im Vergleich zum Easyrack einen festen, aber abnehmbaren Bügel. Der Bügel des Easyracks lässt sich dafür aber einklappen, somit bleibt die dynamische Optik des Motorrades bei Nichtbenutzung erhalten. Beide Topcaseträgersysteme sind aus hochwertigem Aluminium was eine hohe Festigkeit und eine edle Optik gewährt. Zusätzliche Befestigungspunkte für Gepäckgurte, um beispielsweise Gepäckrollen zu befestigen, sind in die Designs der Racks integriert. Das Easyrack ist allerdings nicht mit dem Orbit Topcase 54 kompatibel, dafür aber mit allen anderen Hepco&Becker Topcases, die eine hintere Bügelbefestigung besitzen. Am Alurack können alle Hepco&Becker Topcases, Aluminium oder Kunststoff, befestigt werden.Damit auch ein Tankrucksack befestigt werden kann, gibt es auch einen Lock it Tankring für 44,90 €, ebenfalls bereits lieferbar. Für diesen speziellen Tankring bietet Hepco&Becker ein breites Sortiment an Tankrucksäcken in verschiedenen Größen an.Damit auch dieses Bike gut geschützt ist wird es einen Tankschutzbügel in schwarz sowie auch in Edelstahl geben. Dieser wird voraussichtlich in KW 17 lieferbar sein. Die schwarze Variante wird 229,00 € kosten während die Edelstahl Version etwas teurer sein wird (289,50 €). Für eine bessere Standsicherheit auf dem Seitenständer gibt es die maßgeschneiderte Seitenständerplatte für 47,90 €.



Bildinformation: Multistrada 950 mit Zubehör von Hepco&Becker