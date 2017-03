Presseinfo zum Weltfrauentag: Frauen haben oft schlechte Absicherung

(fair-NEWS)

07.03.2017. Anlässlich des jährlichen Weltfrauentages am 8. März warnt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) vor der sehr häufig schlechten Absicherung von Frauen. Sie bietet interessierten Frauen einen kostenlosen Check und Beratung an.Die deutschen Haushalte haben, trotz vieler bestehender Versicherungen, eine häufig sehr lückenhaft und zu teure Absicherung, nach den Erfahrungen der Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. Auffällig ist auch, dass die Absicherung vorwiegend auf den Mann als Hauptverdiener ausgerichtet ist oder die Versicherungssummen der Frauen sehr niedrig sind“, mahnt Siegfried Karle, Präsident der Verbraucherorganisation. „Eine Überprüfung der bestehenden Absicherung sollte zudem bei Änderungen der Lebensumstände, wie zum Beispiel Heirat oder Trennung, spätestens jedoch alle drei Jahre stattfinden“, empfiehlt der Fachmann.Anlässlich des Weltfrauentags können Frauen ihre Absicherung kostenlos durch die Verbraucherorganisation überprüfen und sich beraten lassen. Sie stellt am 8. März, einen umfassenden Versicherungscheck mit Beratungsmöglichkeit zum Nulltarif unter www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“ zur Verfügung. Zudem stehen die Experten der GVI zwischen 11 und 16 Uhr zum Thema telefonisch unter 07131-913320 zur Verfügung. Anfragen können ebenso per E-Mail unter info@geldundverbraucher.de gestellt werden.