Freiburger Start-up startet mit E-Learning-Plattform für webbasiertes, auditives Lernen von Fremdsprachen

Freiburg - seit dem 1. März können sich Nutzerinnen und Nutzer kostenlos auf www.jicki.de registrieren und erste Lektionen der Audiosprachkurse ausprobieren. Das volle Angebot der Sprachduschen und Lernprodukte ist anschließend mit einem Premium-Abo ab 4,95€ monatlich zugänglich.Das ambitionierte Unternehmen hebt sich mit der eigens entwickelten Jickilearning-Methode vom Wettbewerb ab. Die Sprachduschen versprechen entspanntes und effektives Lernen ohne Karteikarten und Grammatikheft. Die aktuellen Kurse basieren auf entspannender Musik, rhythmischer Sprache und dem kurzen Entspannungsteil zu Beginn jeder Lektionen. Damit kommen die Lernenden in einen besonders aufnahmebereiten Zustand, in dem Fremdsprachen schnell und leicht erlernt werden können. Der Erwerb der Zielsprache erfolgt passiv, indem sich Hörerin und Hörer von Vokabel- und Sprachsequenzen berieseln lassen.Damit baut Jicki auf den Erfahrungen der bewährten Superlearning-Methode in Kombination mit der aktuellen Gehirn- und Spracherwerbsforschung auf. “Mit der Jickilearning-Methode werden primär Sprachgefühl sowie fundiertes Konversations- und Hörverständnis vermittelt; einen umfangreichen Wortschatz und die grammatische Struktur erwerben die Nutzerinnen und Nutzer damit ganz automatisch,” erklärt Gründer und Geschäftsführer Helge Straube.Aktuell bietet Jicki Kurse unterschiedlichen Umfangs für die Sprachen Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Griechisch an. Zudem gibt es noch eine Sprachdusche “Deutsch für arabisch Sprechende” die speziell für geflüchtete Menschen konzipiert worden und in vollem Umfang kostenlos zugänglich ist. Eine mobile App, weitere Fremdsprachen und die Erweiterung der bestehenden Sprachen sind bereits in Planung.



