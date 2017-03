Progressive Muskelentspannung in Wuppertal

(fair-NEWS)

Die Progressive Muskelentspannung, oder auch kurz PMR, ist eine effektive Entspannungsmethode nach Jacobsen und basiert auf einer systematischen Regulierung des Muskeltonus aller wichtigen Muskeln durch Üben von „Anspannen und Loslassen". Die Progressive Muskelentspannung wird in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal als Präventionskurs angeboten, der über die gesetzlichen Krankenkassen gefördert werden kann. In einem Zeitraum von 8 Wochen lernen so die Teilnehmer die Methode in Theorie und Praxis kennen und sind im Anschluss in der Lage diese auch im Alltag umzusetzen. Ebenfalls eine sehr bekannte und beliebte Tiefenentspannungsmethode ist das Autogene Training nach H. C. Schultz. Diese Technik basiert auf Suggestion eines ruhigen und entspannten Körperzustandes.Dabei werden verschiedene Formeln, die aus einfachen, kurzen Sätzen bestehen, zunächst durch den Lehrer angesagt. Wichtig hierbei ist, das die Sätze immer im selben Wortlaut benutzt werden, damit eine Konditionierung des Unterbewusstseins erfolgen kann. Mit zunehmender Übung soll der Entspannungseffekt ohne äußeren Einfluss erzeugt werden, nur mit Hilfe der inneren Formelbildung. Hierbei wird das vegetative Nervensystem angesprochen, welches den Entspannungseffekt auslöst. Dies kann dann mit zunehmender Übung immer schneller, im Sitzen, Stehen oder Liegen passieren und auch im Alltag bei stressigen Situationen eingesetzt werden. Auch dieser Kurs wird über einen Zeitraum von 8 Wochen in der Tripada Akademie ® angeboten und als Präventionskurs Entspannung über die gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Wer sich für weitere Entspannungskurse interessiert, kann noch Tai Chi und Tripada Yoga ® machen.Besonders im Tripada Yoga ® stehen den Teilnehmern 17 Kurse die Woche zur Verfügung, für verschiedene Zielgruppen, wie Anfänger und Fortgeschrittene, Kinder und Schwangere. Wer es lieber ein bisschen aktiver mag, der kann Kurse wie Pilates oder Wirbelsäulengymnastik Wuppertal zur Rückenkräftigung besuchen. Auch diese Kurse werden in der Tripada Akademie ® von den Kassen gefördert. Besonders Wirbelsäulengymnastik ist ein gutes Rückentraining. Je nach Kurs werden Schwerpunkte erarbeitet, wie z.B. der Nacken- Schulterbereich oder die Kräftigung vom unteren Rücken. Hierbei werden zum Teil Kleingeräte, wie Stab oder Thera-Band zu Hilfe genommen, um die Übungen abwechslungsreicher und intensiver zu gestalten.Bei der Wirbelsäulengymnastik wird rückenfreundliches Alltagsverhalten trainiert, um Rückenproblemen vorzubeugen. Gezielte Dehnungen und eine Entspannung runden das Programm ab. Da heutzutage auch immer mehr junge Menschen bereits unter Rückenproblemen leiden ist die Wirbelsäulengymnastik nicht nur was für Alte. In der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal werden daher 2 verschiedene, zielgruppenspezifische Wirbelsäulengymnastik - Kurse angeboten.