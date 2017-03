Steuern und Compliance: Update im Compliance - Blog

Pressemitteilung von Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH

(fair-NEWS) Der Wirtschaftscampus hat seinen Compliance Blog aktualisiert und mit dem Thema Steuern und Compliance ergänzt. Hier werden Themen wie die Definition eines Tax Compliance Management Systems oder eine Integration eines Tax Compliance Management Systems in ein bestehende CMS angesprochen.



Den Beitrag Steuern und Compliance finden Sie direkt hier:



Neben diesem aktuellen Thema wurden seit 2016 nachfolgende Blog-Beiträge zum Thema Compliance dort veröffentlicht:



• Sport und Compliance

• Korruption und Compliance

• Leasing und Compliance

• Kreditkarten und Compliance

• Kartellrecht und Compliance

• e-Crime und Compliance

• Risiko und Compliance

• Geschenke und Compliance.



Compliance - Weiterbildung



Alle Informationen zu den Fernlehrgängen zum Certified Compliance Officer und Certified Chief Compliance Officer finden Sie auf der Webseite des Wirtschaftscampus direkt hier:



Dort sind auch die Termine der Zertifizierungen für 2017 in Deutschland (bundesweit) sowie in Zürich und Wien für die abschließenden Zertifizierungen durch das Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR) e.V. im Bereich Compliance Management veröffentlicht.

Bildinformation: Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH

Die Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH und ihre Mitarbeiter besitzen seit über 10 Jahren Erfahrungen im Bereich der buchhalterischen und betrieblichen Weiterbildung und als Veranstalter von betriebswirtschaftlichen Seminaren, Jahres-Updates und Inhouseschulungen. Das Leistungsangebot des Wirtschaftscampus beinhaltet die Weiterbildung in den Bereichen Certified Chief Compliance Officer, Certified IFRS Accountant, Certified Junior/Senior Accountant, Bilanzbuchhalter /-in (IHK), Bilanzbuchhalter /-in International (IHK), English for Accountants und Zertifikat Bilanzanalyse.



Geschäftsführer ist emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre und ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Prüfungswesen, an der Universität Erlangen-Nürnberg und ist nun als Lehrbeauftragter, Dozent, Berater und Autor tätig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Bereiche Bilanzanalyse und Controlling, Unternehmensbewertung, Internationale Rechnungslegung, Interne Revision und Wirtschaftsprüfung. Aktuell hat er einen Lehrauftrag "Wertemanagement und Compliance" am Internationalen Hochschulinstitut (IHI) Zittau.

