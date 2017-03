Begleitung Traumatisierter und Dolmetscher Mangelware

(fair-NEWS)

Eine barrierefreie Gesundheitsversorgung ist grundlegend für eine gute Integration. Die Gesundheitsversorgung Geflüchteter im Regierungsbezirk Tübingen hat das Deutsche Institut für Ärztliche Mission e.V. (Difäm) im Rahmen einer Situationsanalyse untersucht. Daten und Informationen aus Krankenscheinen, Interviews mit Gesundheitspersonal, Geflüchteten und Ehrenamtlichen sowie Rückmeldungen niedergelassener Ärztinnen und Ärzte wurden ausgewertet und Verbesserungsnotwendigkeiten erfasst. Aufgrund der Ergebnisse wird nun ein Konzept erarbeitet, um die Versorgungslücken zu schließen und die Gesundheit und Gesundheitsversorgung Geflüchteter nachhaltig zu verbessern.Die Gesundheitsversorgung der Geflüchteten wird mit persönlichem Einsatz von Seiten der Behandelnden und der Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer erbracht. Während die Grundversorgung gesichert ist, zeigen die Ergebnisse der Situationsanalyse jedoch auf, dass der Zugang zu ausgebildeten Übersetzerinnen und Übersetzern oft limitiert ist. Ohne sie können beispielsweise häufig auftretende Traumafolgeerkrankungen weder erkannt noch behandelt werden. Zudem fehle den Niedergelassenen die Zeit, im Praxisalltag auf die Fragen der Geflüchteten einzugehen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. "Dieser Umstand zusammen mit langwierigen Asylverfahren und einer großen Unsicherheit unter den Geflüchteten führen zu einer Verstärkung und Chronifizierung der Traumafolgestörungen", sagt Dr. Isabel Fernández, Difäm-Referentin für Flucht und Migration. "Diese können dabei aber nicht nur individuelle, sondern auch gesellschaftliche Auswirkungen haben."Das Asylbewerberleistungsgesetz regelt die medizinische Versorgung Geflüchteter. In Erstaufnahmeeinrichtungen und vorläufigen Unterbringungen werden nur akute Erkrankungen behandelt. Ausnahmen bilden Kinder, Schwangere und Krankheitsfälle, bei denen eine Nichtbehandlung eine akute Gefahr für den Betroffenen bedeuten würde. Während die medizinische Versorgung in den Erstaufnahmeeinrichtungen direkt vor Ort geregelt ist, bieten sich Geflüchteten in den vorläufigen Unterbringungen unterschiedliche Möglichkeiten: spezielle Flüchtlingssprechstunden im Tübinger Arztmobil, Sprechstunden bei niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, in Krankenhäusern oder im Asylzentrum. "Wie diese Angebote wahrgenommen werden und welche Erfahrungen Geflüchtete und behandelnde Personen machen und über die letzten zwei Jahre hinweg gemacht haben, haben wir in Tübingen, Reutlingen, Meßstetten, Sigmaringen und Münsingen untersucht", erklärt Isabel Fernández.Ein halbes Jahr lang sammelte die Allgemeinmedizinerin mit ihrem Team Daten und Informationen und wertete diese aus. Im ersten Teil der Studie führte sie Tiefeninterviews, Gespräche in Fokusgruppen und Diskussionen durch. Zielgruppen waren die behandelnden Fachkräfte, wie Ärzte aus Klinik und Praxis unterschiedlicher Fachrichtungen, Sozialarbeiter, eine Psychologin und eine Pfarrerin, Ehrenamtliche und Dolmetscher sowie Geflüchtete selbst. Im zweiten Teil der Analyse erfolgte eine Onlinebefragung aller Hausärzte in Südwürttemberg, um den Bedarf an möglichen Interventionen zu ermitteln. Zuletzt wurden 3707 Krankenscheine des Tübinger Arztmobils und die Informationen aus den Befragungen systematisch ausgewertet.Basierend auf den Erkenntnissen der Analyse wird nun ein Konzept erarbeitet, um die gesundheitliche Versorgung von Geflüchteten zu verbessern und die Beteiligten in der Versorgung zu unterstützen. "Flucht, Migration und Integration sind heute und langfristig Themen, denen wir uns stellen müssen", sagt Difäm-Direktorin Dr. Gisela Schneider. "Wir haben erkannt, welche Maßnahmen während und nach einer Krisensituation hilfreich sind, aber auch wo Lücken und Probleme in der Versorgung auftreten." So sei Kommunikation eine Voraussetzung für eine effektive Gesundheitsversorgung. "Wenn eine Verständigung in der Sprechstunde nur mithilfe professioneller Übersetzer geschehen kann, sollte diese Leistung nicht nur am Anfang, sondern auch nach Anerkennung des Geflüchteten von den Krankenkassen finanziert werden."Für den Umgang mit traumatischen Belastungsstörungen brauche man einen ganz-heitlichen Ansatz. "Ein Trauma, das nicht zügig erkannt wird, kann chronisch werden und zu schweren Störungen führen", weiß Isabel Fernández. Eine systematische Erfassung von Symptomen einer Traumafolgestörung sollte bereits bei Ankunft in Deutschland erfolgen, um den Bedarf an Hilfsangeboten zu ermitteln und sie zeitnah bereitzustellen. "Damit könnte man einer Chronifizierung vorbeugen, die eine spezielle Behandlung durch einen Psychotherapeuten erst notwendig macht." So sei eine Begleitung durch geschulte Sozialarbeiter und Ehrenamtliche sowie Gruppenansätze und Strategien für die Alltagsbewältigung Ausgangspunkte, um diese Problematik frühzeitig abzufangen.Um das Ankommen und die Integration von Geflüchteten erleichtern, sind weitere Präventions- und Bildungsangebote gefragt. Dazu gehören die Gesundheitsaufklärung zum Schutz vor Infektionskrankheiten bei dem meist kälteren und feuchten Klima hierzulande, Angebote der Familienplanung sowie Hilfsangebote für vulnerable Gruppen, wie Frauenhäuser oder Angebote für Menschen mit Behinderungen. Geflüchtete und Ehrenamtliche bräuchten valide Informationen und feste Ansprechpartner. "Für eine gute und kultursensible, aber auch effiziente und bezahlbare Gesundheitsversorgung muss eine bessere Vernetzung der zuständigen Behörden und Personen geschaffen werden", sagt Isabel Fernández. "Auch müssen die Kompetenzen der unterschiedlichen Beteiligten zielgerechter und mit klarer Aufgabenstellung eingesetzt werden."Die Ergebnisse der Studie wurden mit den Verantwortlichen des Regierungspräsidiums und des Landratsamtes sowie den Zielgruppen diskutiert. Vom 16. - 17.03.2017 werden sie bei dem Public Health-Kongress Armut und Gesundheit in Berlin vorgestellt.



Bildinformation: Situationsanalyse zur Gesundheitsversorgung Geflüchteter des Difäm zeigt Verbesserungsnotwendigkeit / Anna Buck