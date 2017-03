interCOGEN® - Deutschlands führende Messe für Kraft-Wärme- Kopplung startet durch

(fair-NEWS)

Die interCOGEN® hat als „reine“ Kraft-Wärme-Kopplungs-Kongressmesse einAlleinstellungsmerkmal in Europa. Sie widmet sich ausschließlich dem ThemaKraft-Wärme-Kopplung (KWK) und setzt dieses Jahr Schwerpunkte im BereichModernisierung, Digitalisierung und Flexibilität. Erwartet werden über 2.000 vornehmlichFachbesucher und über 300 Kongressteilnehmer, die auf rund 70 Ausstellerund 50 Referenten treffen. Schirmherr der Veranstaltung ist der Umweltministerdes Landes Baden-Württemberg Franz Untersteller, MdL.Nach einem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2016 nimmt die 2. KongressmesseinterCOGEN® in der Messe Karlsruhe am 28. und 29. Juni 2017 nun Fahrt auf. Sieist die bisher einzige „reine“ KWK-Messe in Deutschland. Wegen der erfolgreichenErstveranstaltung wird an der weiteren Internationalisierung mit Nachdruck gearbeitet.Auch der Messebeirat der interCOGEN®, dem maßgebende Unternehmen,Institutionen und Verbände der Kraft-Wärme-Kopplungs-Branche angehören, warmit dem Auftakt sehr zufrieden und steht der zweite Ausgabe mit großer Befürwortungwieder zur Seite.Bei seiner zweiten Messebeiratssitzung zur interCOGEN® 2017 am Mittwoch, den18. Januar 2017 in Stuttgart haben die Beiratsmitglieder der interCOGEN® dasAlleinstellungsmerkmal in Europa bestätigt. Das Fach-Publikumsinteresse an derVeranstaltung 2016 war riesig, Gespräche und Kontakte mit den Ausstellern undReferenden waren erfolgreich, viele konnten ihr eigenes Netzwerk erweitern.Schwerpunkte der Sitzung waren demzufolge die Fortentwicklung und der Ausbauder interCOGEN® zu einer bundesweiten und internationalen Veranstaltung. Dazugehört auch die massive Einbindung der Politik. Dies erfolgt in 2017 durch denöffentlichen politisch orientierten KWK-Talk „Beitrag der KWK zur Energiewende“.Das erfolgreiche Konzept der zweitägigen KWK-Konferenz und dem Ausstellerforumwird fortgesetzt und um die brisanten Themen Digitalisierung, Flexibilisierungund Vermarktung ausgebaut.Die Erweiterung der Ausstellung hin zur BHKW- und Brennstoffzellen-Branche wirdmassiv angegangen. Auch sollen vermehrt sowohl die Mittel- und Großherstellerals auch die Endkundenverbrauchs-Hersteller und die Direktvermarkter beworbenwerden. Auch die Kommunen als direkte Nutzer stehen 2017 im Fokus. Gemeinschaftsständesollen die Aussteller-Akquise befruchten. Aus den Arbeitsgruppen„Politik“, „Aussteller“, „Kongress“ und „PR“ des Messebeirats kamen maßgebendeImpulse sowohl für Ausstellungsgestaltung als auch für Kongressthemen. Die Digitalsierung,die EU-Reglementierungen und die nationalen Gesetze treiben auchdie KWK-Branche um.Anwesende Teilnehmer:H. Hagenlocher (Avat), M. Thomeczek (Energieagentur NRW), A. Roulland(EIFER), R. Ederer (BBH), B. Preißendörfer (Grosskraftwerk Mannheim), A. J.Hinz (Hansewerk Natur), N. Turek (Fichtner), W. Ruch (Großabnehmerverband),B. Sperling (2G), R. Altensen (THM)Messe: Erwartet werden mehr als 70 nationale und internationale Aussteller ausder gesamten KWK-Branche und ihrer Zulieferer. Branchenverbände sind bereitsseit dem Auftakt als Kongressmesse-Partner dabei.Kongress: Über 300 nationale und internationale Kongressteilnehmer aus ganzEuropa werden zu den Konferenzen, Tagungen, Workshops und Foren erwartet.Rund 50 Referenten berichten dort über Technologien der Gegenwart und Konzepteder Zukunft. Konferenzschwerpunkte sind Modernisierung, Digitalisierung, Flexibilisierung und Vermarktung.Synergie-Effekte gibt es zur parallel stattfindenden CEB® – 10. Energie-Effizienz-Messe ( www.ceb-expo.de ).Für weitere Details besuchen Sie unsere Homepage: www.intercogen.com odertreffen uns auf Twitter und Facebook.Pressekontakt:Doina VorosanProjektleitung interCOGEN®REECO GmbH, Burgplatz 1, 72764 ReutlingenTel: +49 (0)7121-3016-111, Fax: +49 (0)7121-3016-100E-Mail: vorosan@reeco.euMaria PavlovicAssistenz Presse & ÖffentlichkeitsarbeitREECO GmbH, Burgplatz 1, 72764 ReutlingenTel: +49 (0)7121-3016-145, Fax: +49 (0)7121-3016-100E-Mail: maria.pavlovic@reeco.eu