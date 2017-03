Wesentliche Veränderungen und der Umbau von Altmaschinen in der Weiterbildung am 03. Mai 2017 im HDT Berlin

(fair-NEWS)

Der Umbau von Maschinen in einem vorhandenen Maschinenpark ist tägliche Praxis. Ob und wann ein neues CE nach einem Umbau einer Altmaschine erforderlich ist und mit welchen Methoden es sich vermeiden lässt wird in diesem Seminar ausführlich diskutiert. Darüber hinaus wird auch besprochen wie sich die Kombination von Maschinen auf deren CE auswirkt.Die Weiterbildungsinhalte beinhalten die rechtlichen Anforderung an den Betrieb von Maschinen. Hierbei wird auf Europäisches und Deutsches Recht eingegangen. Da Umbauten häufig von Betreibern vorgenommen werden, wird auch die Betreiberverantwortung vermittelt. In der Weiterbildung „Umbau von Altmaschinen und die wesentliche Veränderung“ am 03. Mai 2017 in Berlin werden den Anwesenden den Umbau von Altmaschinen zu planen und durchzuführen näher gebracht, so dass in den meisten Fällen eine erneute CE-Konformitätserklärung nicht erforderlich wird. Außerdem werden die Anwesenden nach dem Seminar in der Lage sein zu einzuschätzen, ob eine Maschine die wesentlichen Anforderungen an eine CE-Konformität erfüllt oder nicht. Auch auf die für die Sicherheitsbeurteilung zentrale EN ISO 12100 wird im Rahmen der Risikobeurteilung und der Gefährdungsbeurteilung näher eingegangen. Da die Thematik der Normen eine zentrale Rolle in diesem Seminar spielt, wird die Interpretation dieser Normen näher erläutert. Als Hauptaugenmerk dieses Seminars werden die bestimmungsgemäße Verwendung und die wesentliche Veränderung anhand von Beispielen erläutert. Dabei wird insbesondere beurteilt in welchem Umfang Änderungen an einer Maschine oder von deren Einsatzzweck das CE in Frage stellen. Die Erläuterung der notwendigen Dokumentationsinhalte schließt das Thema ab. Zu dieser Weiterbildung sind eingeladen: Leiter der Entwicklung, die Geschäftsführung, Konstrukteure, Entwickler, Instandhalter, Sicherheitsbeauftragte, Sicherheitsverantwortliche im Maschinenbau sowie alle am Thema Interessierte.Zur Seminarreihe gehören noch weitere Themen:„Grundlagen der funktionalen Sicherheit“ am 02. Mai 2017, Berechnung komplexer Sicherheitsfunktionen nach EN ISO 13849-1 am 04. Mai 2017 in Berlin.InformationNähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



Bildinformation: Wesentliche Veränderungen und der Umbau von Altmaschinen in der Weiterbildung am 03. Mai 2017 im HDT Berlin