Seminar im Haus der Technik in Berlin am 26.-27. April 2017 zum Thema Leichtbau im Automobil- und Maschinenbau

Die Weiterbildung „Leichtbau im Automobil- und Maschinenbau“ am 26.-27. April 2017 in Berlin soll die Leitlinien und Trends im Leichtbau von Automobilen und Maschinen vermitteln. Es werden mannigfaltige Anregungen für den Einsatz neuartiger Werkstoffe, Verfahren, Bauelemente/Strukturkonzepte und Verbindungstechniken gegeben. Das Seminar ist so gestaltet, dass aufzeigbare Kriterien und Regeln sichtbar werden, die sich sofort in die Praxis umsetzen lassen oder zu Neuentwicklungen anregen. Den Interessenten dieses Seminars werden die Grundtechniken des Leichtbaus näher gebracht. Des weiteren werden Kriterien für eine funktionsgrechte Werkstoffauswahl vermittelt, welche sich auf die Leistungsfähigkeit eines Werkstoffes im Arbeitsalltag stützen. Ziel dieser Weiterbildung ist es, dass die Teilnehmer ihr neues Wissen sofort in den Arbeitsalltag integrieren und verwenden können. Eingeladen sind zu dieser Weiterbildung: Konstrukteure und Entwickler aus dem Fahrzeugbau, der Kfz-Zulieferindustrie und dem allgemeinen Maschinenbau, die mit Auslegungen, Konzeptionen und Realisierung von Leichtbaulösungen befasst sind. Der Referent Prof. Dr. Bernd Klein, Autor verschiedenster Fachbücher, wird sich in diesem zweitägigen Seminar mit folgenden Themen befassen: Leichtbaupotenziale im Fahrzeugbau, Megatrends in der Karosserieentwicklung, Auslegungs- und Dimensionierungskriterien, Leichtbauwerkstoffe, Nutzung von Zukunftswerkstoffen, neue Bauweisen, Al-Schaum-Integralkonstruktionen, Potenzial von Magnesium, Superleichtlegierungen, Werkstoffe im System, Systembauweisen im Leichtbau, Konstruktionsprinzipien des Leichtbaus, Dünnwandige Konstruktionen, Konstruktive Versteifungsmaßnahmen und Krafteinleitung, Sandwichkonstruktionen, Verbindungstechniken bei Dünnblechen, Dynamische Beanspruchung von Leichtbaustrukturen, Beanspruchungsmonitoring, Ökologische Produktgestaltung und Recycling, Kosten-/Nutzenabschätzungen, Strukturakustik, Ingenieurkeramik und Bionik.InformationNähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



Bildinformation: Seminar im Haus der Technik in Berlin am 26.-27. April 2017 zum Thema Leichtbau im Automobil- und Maschinenbau