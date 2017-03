Groupon Hotels und Reisen liefert Reisetipps für einen entspannten Urlaub

(fair-NEWS)

Berlin, 7. März 2017: Traumstrand und Fruchtcocktail oder Kindergeschrei und Sonnenbrand? Freud und Leid liegen, vor allem beim Thema Reisen, oft nah beieinander. Ob Urlaub mit Kindern, Reisen in ferne Länder oder ein Spa-Wochenende zu zweit – schon kleine Tricks bei der Vorbereitung können den Erholungsfaktor um ein Vielfaches erhöhen. Um den nächsten Urlaub entspannt angehen zu lassen, hat sich Groupon Hotels und Reisen mit drei Lifestyle-Blogs zusammengetan und praktische Tipps im Bereich „Reisen mit Kindern", „Spa- und Wellnessurlaub" und „Fernreisen" zusammengestellt. Die individuellen Tipps mit passenden Urlaubs-Deals gibt es ab sofort auf Groupon.de.Spezielle Bedürfnisse berücksichtigenWer in den Urlaub fährt und sich eine Auszeit gönnt, der möchte in den meisten Fällen Abstand zu seinem stressigen Alltag gewinnen und eine erholsame Zeit am Urlaubsziel seiner Wahl verbringen. Doch bekanntermaßen ist Urlaub nicht gleich Entspannung. Damit die Ferien auch wirklich erholsam werden, gilt es nicht nur individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen, sondern auch darum, ein paar Tipps zu beachten. Eine besonders gründliche Planung ist vor allem dann sinnvoll, wenn man mit Kindern reist, das wissen auch die Familienexpertinnen und Bloggerinnen von Mummymag. Wichtige Bestandteile der Reiseapotheke, geeignete Snacks, Spiele für die Kleinen oder was bei der Wahl des Reiseziels zu beachten ist – das und noch vieles mehr haben die Mamis in zehn praktischen Ratschlägen zusammengefasst. Damit lassen sich garantiert auch Wutanfälle und Quengeleien ganz leicht vermeiden.Entspannung lässt sich planenWer sich einen erholsamen Wellnesstrip gönnen möchte, sollte ein besonderes Augenmerk auf die Wahl des Urlaubsziels legen. „An erster Stelle steht die Frage: Wo fühle ich mich wohl? Lange Spaziergänge in der Natur ergänzen einen Wellnessurlaub perfekt, deswegen spielt die Wohlfühl-Lage eine große Rolle", so Beauty-Bloggerin Sarah von Josie loves. Wichtig ist aber auch, die Treatments vorher zu planen und zu allen Terminen etwas früher zu erscheinen. So kann Stress während des Aufenthaltes ganz einfach vermieden werden – und wer es dann noch schafft, seine Arbeit wirklich zu Hause zu lassen, wird sicher beschwingt aus dem Urlaub zurückkehren.Im Gegensatz dazu stehen bei einer Fernreise ganz andere Punkte im Fokus. Melanie von Good morning world empfiehlt, sich nicht mit unnötig viel Gepäck zu belasten, denn dann reist es sich buchstäblich leichter – und das ist vor allem bei Fernreisen wichtig. Um die Zeit vor Ort noch angenehmer zu gestalten, sollte man bereits den Langstreckenflug gut vorbereiten. Dicke Wollsocken, ein Nackenkissen, ein gutes Buch und „mindestens ein Riegel von der leckeren Schokolade aus dem Duty Free Shop" dürfen da nicht fehlen. So ist eine entspannte Ankunft am Zielort (fast) garantiert.Für alle, die in diesem Jahr einen noch erholsameren Urlaub verbringen möchten, gibt es ab sofort tolle Reise-Deals und natürlich die praktischen Urlaubstipps zum kostenlosen Download auf Groupon.de.