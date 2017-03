Pressemitteilung von Weitkämper Technology GmbH

(fair-NEWS) Seehausen am Staffelsee, den 21. Februar 2017 - Weitkämper Technology wurde für die Umsetzung der Klett-Cotta Zeitschriftenportale für den CSS Design Award nominiert



Schön muss nicht immer bunt sein. Das von Weitkämper Technology umgesetzte Zeitschriftenportal für das Kulturmagazin MERKUR folgt dem Credo "Speed, Simple, Smart" und wurde für seine hohe Funktionalität und Usability bewertet.



Aufbau und Funktion der Seite



Der MERKUR ist eine der ältesten und führenden Kulturzeitschriften Deutschlands. Das Volltextarchiv der MERKUR Zeitschrift enthält alle rund 11500 Artikel seit der ersten Ausgabe von 1947. Die Dokumente werden im Einzelverkauf und im Abonnement im B2C und B2B Endverbrauchern, Bibliotheken und Institutionen angeboten. https://volltext.merkur-zeitschrift.de berücksichtigen aktuellste Usability Erkenntnisse aus den Bereichen Search und Navigation und sind zu 100% Benutzer zentriert. Hierbei bedient sich Weitkämper Technology auch sog. Heatmap und Click-Tracking Tools, um die Interaktion mit den Benutzern ständig zu überprüfen und zu optimieren.

Bildinformation: Weitkämper Technology ist Design Award Nominee

Weitkämper Technology ist Pionier rund um die Themen ePublishing und Intelligente Suche. Seine Produkte helfen Informationen zu publizieren, zu finden und zu entdecken. Auf intuitive Art und Weise.



Gegründet 1994, konzentriert sich das Unternehmen seit mehr als 20 Jahren auf die Entwicklung von intuitiven ePublishing- und Suchlösungen.



Als wichtige Awards erhielt das Unternehmen den digita und die Euro Comenius Medaille. Weitkämper Technology ist Unternehmen des Jahres der Zeitschrift Password.

