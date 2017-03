Grundlagen der funktionalen Sicherheit im HDT Berlin in der Weiterbildung am 02. Mai 2017

(fair-NEWS)

Die Haftung für die durch Maschinen entstehenden Gefährdungen ist das Schwerpunktthema in diesem Seminar. Dabei geht es um die Haftung für die Sicherheit einer Maschine und Rechtssicherheit durch das Befolgen von juristischen Vorschriften. In der Weiterbildung „Grundlagen der funktionalen Sicherheit“ am 02. Mai 2017 in Berlin werden Fragen rund um die Sicherheit von Maschinen aus Sicht des Managements erläutert sowie diskutiert. Im Besonderen werden die Fragen der Rechtssicherheit bei Einkauf, Betrieb und Vertrieb von Maschinen im Europäischen Handelsraum speziell erklärt und besprochen.Des weiteren wird die Thematik des Delegierens von juristischer Verantwortung für CE-Konformität oder Sicherheit von Maschinen vermittelt und deren Möglichkeiten und Grenzen dargestellt. Darüber hinaus wird vermittelt, welche Dokumentation für Maschinen ist. Dabei wird in dieser Weiterbildung zwischen der Sicht eines Betreibers und der eines Maschinenherstellers unterschieden. Ein weiteres Thema dieser Weiterbildung ist die Frage der Haftung im Schadensfall, welche angerissen und näher erläutert wird. Dieses Seminar soll den Teilnehmern es möglich machen zu bemerken bzw. zu erfassen, wer die juristische Verantwortung für Maschinen oder Anlagen trägt. Es werden die möglichen Haftungsrisiken dargestellt, so dass die Anwesenden eine Einschätzung der Haftungsrisiken vornehmen können. Des weiteren legt diese Weiterbildung dar, auf welche Art und Weise die Interessenten die Rechtssicherheit durch CE-konforme Maschinen erreichen können. Die Weiterbildung richtet sich an: Leiter der Entwicklung, die Geschäftsführung, Mitarbeiter im Einkauf von Maschinen und Komponenten für die Sicherheitstechnik sowie Sicherheitsverantwortliche im Maschinenbau.Weitere Veranstaltungen der Seminarreihe zur Sicherheit sind:Berechnung komplexer Sicherheitsfunktionen nach EN ISO 13849-1 am 04. Mai 2017 in Berlin, Weiterbildung „Umbau von Altmaschinen und die wesentliche Veränderung“ am 03. Mai 2017 in Berlin.InformationenNähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



Bildinformation: Grundlagen der funktionalen Sicherheit im HDT Berlin in der Weiterbildung am 02. Mai 2017