(fair-NEWS) Köln, 07.03.2017 – Stellen Sie sich vor: Sie haben eine Enterprise App und möchten diese abseits von Apple App Store und Google Play Store an Ihre Mitarbeiter verteilen? Ihre Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit sind sehr hoch, aber die Einrichtung eines eigenen Enterprise App Stores ist für Ihre Bedürfnisse zu aufwändig? Dann wechseln Sie vom Store in die Wolke. Der Kölner Software-Dienstleister mobivention ermöglicht mit ihrem Service „Enterprise App Cloud“ die Bereitstellung von iOS und Android Apps ganz ohne Veröffentlichung im App Store – und das auf einem in Deutschland stehenden Server. mobivention-Geschäftsführer Dr. Hubert Weid zeigt die Vorzüge der „Enterprise App Cloud“ anhand verschiedener Anwendungsfälle und der Success Story „Antenne Bayern“.



Stellen Sie sich vor: Ihre Enterprise App beinhaltet vertrauliche Informationen und darf deshalb auf keinen Fall in falsche Hände geraten …

In unserer „Enterprise App Cloud“ sind Apps standardmäßig über Nutzername und Passwort gesichert. Auf Anfrage steht auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Verfügung. So garantieren Sie, dass wirklich nur Ihre Zielgruppe Zugriff auf die Anwendung und deren Inhalte hat.



Stellen Sie sich vor: Ihre Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit lassen nicht zu, dass Ihre Enterprise App auf Servern in den USA gehostet wird. Außerdem haben Sie wenig Lust auf ellenlange Nutzungsbedingungen nach US-Recht …

Mit unserem Service können Sie Ihre iOS oder Android App auf einem in Deutschland stehenden Server bereitstellen und verteilen. Natürlich unterliegt der Server damit auch dem deutschen Datenschutzgesetz. Made in Germany also! So können Sie Ihre hohen Sicherheitsanforderungen mit verhältnismäßig geringem Aufwand einhalten. Das gibt Ihnen und auch Ihren Mitarbeitern ein gutes Gefühl beim Download und bei der App-Nutzung.



Stellen Sie sich vor: Ihre Enterprise App adressiert Mitarbeiter, aber auch externe Lieferanten. Sie möchten deshalb individuell festlegen, wer welchen Zugriff hat …

Durch die Nutzerverwaltung, die verschiedene Rollen und Berechtigungen vorsieht, haben Sie bei unserem Cloud-Service jederzeit die volle Kontrolle über die Verfügbarkeiten Ihrer Apps. Die Gruppierung von Nutzern in Teams macht die Verwaltung einfach und übersichtlich. So können beispielweise externe Stakeholder nur Apps sehen und herunterladen, die für sie bestimmt sind, während Mitarbeiter auch andere Apps zur Verfügung gestellt bekommen.



Stellen Sie sich vor: Sie wollen Ihre Enterprise App vor der Veröffentlichung von einem ausgewählten Nutzerkreis testen lassen …

Mithilfe unserer „Enterprise App Cloud“ können Sie Ihre App während der Entwicklung einem Projektteam oder auch dem Management zum Testing zur Verfügung stellen. Diesen Service können Sie alternativ dazu nutzen, um die Anwendung für Ihre Mitarbeiter direkt für den Produktiv-Einsatz, also den Live-Einsatz, zur Verfügung zu stellen. Es ist sogar beides parallel möglich, was eine kontinuierliche Optimierung und Weiterentwicklung der App bei kurzer „Time-to-Market“ ermöglicht.



Stellen Sie sich vor: Sie aktualisieren und erweitern Ihre Enterprise App regelmäßig und möchten sichergehen, dass Sie stets die neueste Fassung zum Download anbieten und dabei den Überblick über alle Versionen behalten …

Die Historie der unterschiedlichen Versionen und Builds Ihrer App werden in unserer „Enterprise App Cloud“ übersichtlich dargestellt. So sind Sie und Ihr Team sich immer einig darüber, welches die aktuelle Version ist – die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.



Stellen Sie sich vor: Sie möchten zwar mehr als eine Enterprise App zur Verfügung stellen, aber die Einrichtung eines eigenen Enterprise App Stores erscheint Ihnen dann doch zu aufwändig …

Unseren Service können Sie genau deshalb in verschiedenen Preispaketen buchen. Heißt: Sie bezahlen nur das, was Sie wirklich brauchen – von der Anzahl der Nutzer über die Downloads pro Monat bis hin zum Datentransfer-Volumen. Das gibt Ihnen Planungssicherheit und erspart den strategischen sowie technologischen Aufwand der Einrichtung eines eigenen App Stores. Von den Anforderungen in Sachen Datenschutz und Datensicherheit ganz zu schweigen.



Anwendungsbeispiel „Antenne Bayern“

„Wir sind mit dem Enterprise App Cloud Service zufrieden, da wir eine App für einen begrenzten Nutzerkreis (intern) zugänglich machen können, ohne sie im App Store veröffentlichen zu müssen. In unserem konkreten Fall wird die App von ANTENNE BAYERN Reportern genutzt, um einen Artikel von unterwegs mit allen notwendigen Informationen (Text, Bild, Video etc.) schnell, einfach und in guter Qualität an Redakteure zu übermitteln, um diesen ohne große Bearbeitung freizuschalten.“(Sven Rühlicke, Chief Digital Officer ANTENNE BAYERN)