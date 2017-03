(fair-NEWS) Für ein Anime-Spiel ist das wichtigste Merkmal von „Naruto Online“ mit Sicherheit die Treue zum Original, dem Manga und Anime „Naruto“. Hier kannst du Naruto, Sasuke, Kakashi und viele andere bekannte Ninjas anwerben, sie anhand ihrer Fähigkeiten kombinieren und auf Abenteuer gehen. Die originale Handlung des Animes wartet auf dich!







In Konoha scheint es eine Tradition zu geben zum Test der Zusammenarbeit eines Teams, nämlich die Glocken-Prüfung. Am Anfang des Animes müssen sich Naruto, Sasuke und Sakura gemeinsam Kakashis Glöckchen erkämpfen, um diese Prüfung zu bestehen. Dadurch wird nicht nur die Zusammenarbeit der Teammitglieder geprüft, sondern auch die unterschiedliche Stärke von Ge-Nin und Jo-Nin aufgezeigt. Das Team von Minato und jenes des dritten Ho-Kages mussten ebenfalls diese Glöckchen-Prüfung bestehen. Unter diesen drei Teams ist Team 7 das schwächste.



Von den drei Schülern in Minatos Team ist Obito Uchiha am schwächsten. Aber selbst er konnte am Anfang die flammende Feuerkugel einsetzen. Das Schlusslicht von Team Minato ist stärker als Sasuke, der Beste von Team Kakashi. Daran sieht man schon den erheblichen Abstand. Während der Prüfung hat Minato auch das Hirashin, sein stäkstes Nin-Jutsu, eingesetzt!



Unter 3 Lehrern ist Kakashi nur ein Elite-Jo-Nin, während Minato die Bezeichnung „Gelber Blitz“ trägt und Hiruzen bereits Ho-Kage ist. Kakashi ist also der schwächste Prüfer und konnte Team 7 trotzdem leicht besiegen. Dies ist ein Argument dafür, dass Team 7 am schwächsten ist.