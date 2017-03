Pressemitteilung von 4everTREND GmbH

Ostern wurde schon in vorchristlicher Zeit gefeiert. Auch der Brauch, Ostereier zu bemalen reicht zurück bis ins alte Ägypten. Gemeinsam wird von Historikern und Theologen Ostern als Fest der Erneuerung und der Fruchtbarkeit bezeichnet.

(fair-NEWS) Ab wann der Osterhase ins Geschehen hoppelte und warum kann nicht mehr rückverfolgt werden. Allerdings musste er sich gegen allerlei tierische Konkurrenz wie Hühner oder Störche durchsetzen. In Schokolade gegossen ist er heute in den Supermärkten und Auslagen der Bäckereien und Konditoreien das absolut führende Oster-Symbol.



Zu Hause allerdings dominieren das Ei und der Brauch, es kunstvoll, kräftig, aber auf alle Fälle liebevoll zu bemalen. Wichtigste Voraussetzung: die Schale darf nicht geplatzt oder das Ei nicht zu weich gekocht sein. Anforderungen, die natürlich saisonübergreifend beim Frühstück verlangt werden.



Bildinformation: PARADOX EGGtimer blau, in weiteren Trendfarben erhältlich

Über 4 everTREND gibt es viel zu sagen.

Das wichtigste: wir tun wie wir heißen.

Trends kreieren. Langlebige Trends, lange vorbereitet. Das

geschieht in München. Der Vertrieb weltweit.

Was macht uns zu einem besonderen Trendsetter? Zweitens

Made in Germany, erstens Qualität, Qualität, Qualität und

drittens kreative Höhe.

Die Reihenfolge ist keine Rangfolge aber alle drei zusammen

haben ein Ergebnis: Kunden, die ausflippen vor Vergnügen,

unsere Produkte lieben und sammeln.

Jede Linie basiert auf einer zu Ende gedachten Philosophie.

Sie verbindet neue Lifestyle-Dimensionen mit verblüffend

nützlichen Anwendungen.

Einzelne – so wie unser PARADOX – eignen sich perfekt für

Customizing. Und begeistern die Kunden unserer Kunden.

Almost for ever.

«Die alten Ägypter und das neue Osterei»

