Die Befreiung des individuellen Seins

Die Herausforderung des Lebens besteht in der Orientierung an sich selbst und nicht an anderen Menschen oder Umständen. Viel zu sehr liegt der Fokus auf das Zufriedenstellen von Menschen oder der Wunsch nach Anerkennung. Mittelpunkt des Lebens sollte das SELBST sein, damit sich dieses frei entfalten kann und aus dieser Entfaltung die Frucht erwächst, die ohne äußere Ansprüche einen großen Mehrwert für diese Welt darstellt. Diese Entfaltung der Lebensfrucht macht es notwendig, dass man sich völlig von Meinungen der Außenwelt frei macht und sich selbst völlig hingibt und sich seine eigene Welt anschaut. Jeder kreiert seine eigene individuelle Welt mit seinen Wahrnehmungen und seinen Wahrheiten. Jeder Mensch kann durch seine individuelle Vielfalt dazu beitragen, dass diese Welt bunter und lebenswerter wird. Dafür braucht es immer mehr Menschen, die bereit sind ihr Leben ohne Einschränkungen zu leben. Einheitsbrei engt ein, menschliche Ketten schütten Kreativität zu. Das Potenzial des Seins kann nur voll ausgeschöpft werden, wenn der einzelne Mensch seine Gestaltungsmöglichkeiten erkennt und lernt, dass er viel mehr Einfluss auf sein Leben hat wie er vielleicht denkt. Eine Loslösung des Seins erfordert die Zulassung von Andersartigkeit und ein vollkommenes Loslassen von menschlich geschaffenen Systemen sowie von Gesellschaftsbildern. Entscheidend sind die innere Stimme und die Umsetzung innerer Herzensangelegenheiten. Inneren Impulsen zu folgen befreit und führt zu einem erfüllten Leben. Der Weg zu SICH SELBST ist spannend und hält einige Überraschungen bereit. Veränderungen säumen den Weg. Das Leben hält viele Geschenke bereit, wenn man sich mit vollem Herzen auf sein Leben einlässt und dem Leben vertraut. Überraschungen können dann eintreten, wenn man sich vollständig den gegebenen Umständen stellt und sich voll und ganz in das Leben hineinfallen lässt. Jegliche Handbremsen wollen gelöst werden. So kann man sich dem Lebensfluss hingeben. Vertrauen, Geduld und Loslassen sind wichtig, um sich auf die Reise zum eigenen Sein begeben zu können. Auf der Internetseite http://berndrehme.de/ gibt es wegweisende Texte und weitere nützliche Informationen, um dem Leben eine neue Chance zu geben.Bernd Rehme