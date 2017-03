Bildinformation: Hab Mut! Pack es an!

Mut, etwas zu tun, aus sich herauszukommen und sich zu überwinden. Mut, Schwâcheren zur Seite zu stehen. Mut, die Wahrheit zu sagen. Es gibt viele Arten von Mut. Dieses Kinderbuch soll Kindern und auch Eltern anhand von spannenden und aussagekräftigen Geschichten sagen: Probiere es doch einmal! Es ist gar nicht so schwer!Kleine MutmachgeschichtenFür die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann.In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können. Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes.Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.Mit wunderschönen Illustrationen der Künstlerin Karin Pfolz.Produktinformation• Taschenbuch: 156 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (17. Juni 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056448• ISBN-13: 978-3903056442• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,6 x 1,5 x 21,1 cm©byChristine Erdic

Die deutsche Buchautorin Christine Erdic lebt zur Zeit hauptsächlich in der Türkei.Beruflich unterrichtet sie in der Türkei Deutsch für Schüler (Nachhilfe), sie gabSprachtraining an der Uni und machte Übersetzungen für türkische Zeitungen.