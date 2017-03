Bildinformation: Gesund in den Frühling starten

Frühlingszeit- Salatzeit! Frau oder auch Mann greift jetzt besonders gern zum Olivenöl- Fläschchen. Doch Vorsicht! Olivenöl ist nicht gleich Olivenöl! Auch hier wird leider gern gepanscht. Hochwertiges Olivenöl aus Peloponnes bekommen Sie im Karina-Verlag und ein Kochbuch mit raffinierten Rezepten gleich mit dazu. Denn mit Olivenöl kann man weit mehr zaubern als nur köstliche Salate.Olivenöl schützt bewiesenermaßen die Gesundheit. Forscher entdecken im Öl der mediterranen Frucht immer mehr Substanzen mit teilweise überwältigenden Wirkungen, zum Beispiel bei Brustkrebs, Herzerkrankungen, Diabetes und neuerdings auch bei Depressionen und dem sog. Metabolischen Syndrom. (Quelle: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/ Olivenöl/ Olive oil, 0,75 LiterOlivenöl ist ein aus dem Fruchtfleisch und dem Kern von Oliven gepresstes Pflanzenöl. Olivenöl ist aber nicht gleich Olivenöl. Jedes Öl hat geschmackliche Unterschiede und somit seinen individuellen Charakter, welcher durch Herkunft und Qualität der Früchte, Boden sowie Klima beeinflusst wird. Grundsätzlich kann man alle hochwertigen Olivenöle bis 180° erhitzen. Einige Olivenöle eignen sich jedoch geschmacklich besser für den puren Genuss und den Salat, andere auch für warme Speisen und zum Braten. Die geschmackliche Note eines Gerichtes ist stark abhängig von dem verwendeten Olivenöl.Dieses 100 %ig naturreine Olivenöl aus Peloponnes ist herrlich zart und doch würzig im Geschmack. Ideal für jede Verwendung in der Küche.Mehr Infos: www.karinaverlag.at/products/olivenol-0-75-liter/ Das Olivenöl KochbuchOlivenöl ist eines der gesündesten Lebensmittel. Viel glauben, dass man es nur für Salate verwenden kann, doch dem flüssigen Gold sind keine Grenzen gesetzt. In diesem Buch finden sich einige Rezepte und Tipps rund um das Olivenöl. Viel Vergnügen beim Kochen.Produktinformation• Taschenbuch: 52 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (25. März 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056553• ISBN-13: 978-3903056558• Größe und/oder Gewicht: 15,4 x 1,2 x 21,6 cm©byChristine Erdic

Die deutsche Buchautorin Christine Erdic lebt zur Zeit hauptsächlich in der Türkei.Beruflich unterrichtet sie in der Türkei Deutsch für Schüler (Nachhilfe), sie gabSprachtraining an der Uni und machte Übersetzungen für türkische Zeitungen.