2schneidige Schülerperformances bei VorBILDER-Ausstellung

Über Wochen hatte Martin Rietsch alias Sänger und Rapper 2schneidig mit Schülern dreier verschiedener Schulen in Hannover und Region an Performances zum Thema Respekt gearbeitet, die diese nun im Rahmen der VorBILDER-Fotoausstellung in Hannover präsentieren konnten. Vom 22. Februar bis 2. März war die Fotowanderausstellung des Netzwerks „Sport und Politik vereint gegen Rechtsextremismus“ in der Ada und Theodor Lessing Volkshochschule Hannover zu sehen. Sowohl bei der Eröffnungsveranstaltung am 21.02. als auch bei einem Aktionstag mit Begleitprogramm zur Ausstellung am 1.03. zeigten Schülergruppen Ergebnisse ihrer 2schneidig-Workshops auf der Bühne. Martin Rietsch alias 2schneidig war eloquenter Moderator der Eröffnungsveranstaltung mit Ministerpräsident Stephan Weil und Sportprominenz – darunter Cacau, Filiz Koc und Dennis Kruppke – sowie der Begleitveranstaltungen und gestaltet im Rahmen des Aktionstages auch selbst einen Gewaltpräventionsworkshop.Die Schüler hatten sich auf kreative Weise mit den Themen Respekt, Achtung und Vorurteile auseinandergesetzt. Die Ergebnisse reichten von Songtexten über Menschlichkeit und Zusammenhalt, Tanzchoreografien mit HipHop-/Breakdance-Elementen bis hin zu einem Theaterstück, das sich mit Rassismus und Gruppenzwang auseinandersetzt und deren Darsteller zu einem Großteil Sprachlernschüler waren. Die Präsentation vor Publikum bei den Ausstellungsveranstaltungen war für die Schüler ein tolles Gemeinschaftserlebnis, das nicht nur das Publikum zum Nachdenken brachte, sondern auch die jungen Darsteller in ihrem Selbstvertrauen stärkte.2schneidig@school – Martin Rietsch alias 2schneidig engagiert sich seit Beginn seiner musikalischen Karriere vielfältig für Kinder und Jugendliche. An Schulen in ganz Deutschland ist er regelmäßig zu Gast, um Projekte zu Themen wie Sucht- und Gewaltprävention, Antimobbing, Antirassismus und Integration zu gestalten. Häufig kombiniert er die Inhalte seiner Workshops mit interaktiven HipHop-Einheiten wie beispielsweise Songwriting, Breakdance, Electric Boogie oder Beatboxing.Seit Jahren bestätigen Rückmeldungen von Schülern, Lehrern und Schulsozialarbeitern, dass Projekte mit 2schneidig durch dessen Authentizität, seinen besonderen Zugang zu dem jungen Publikum als auch durch seine lebensnahe Aufbereitung relevanter Themen nachhaltig wirken und darüber hinaus mit viel Spaß verbunden sind. Für sein Engagement erhielt Martin Rietsch alias 2schneidig bereits mehrere Preise, u.a. den Fair Play Preis des Deutschen Sports vom Bundesinnenministerium, dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Verband Deutscher Sportjournalisten in der Sonderkategorie Integration.



