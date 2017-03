Exquisiter Online-Shop: Wachstum mit Kleidern

(fair-NEWS)

Der Wachstums- und Erfolgskurs des Online-Shops von Susanne Scharl aus München geht unaufhaltsam weiter: Um neue Kundensegmente zu erschließen und Bestandskunden stärker zu binden, bietet die virtuelle Boutique im World Wide Web ab sofort auch schicke Damenkleider ( www.susanne-scharl.de/Damenmode ) im exklusiven Sortiment ( www.susanne-scharl.de/Sortiment ) an. Weil die bisherigen Kleidungsstücke (Blusen, Cardigans, Mäntel und mehr) so viel positive Resonanz nach sich gezogen haben, hat sich die Online-Shop-Betreiberin dazu entschlossen, es mit einer neuen Produktkategorie zu probieren. Die eindrucksvollen Kleider zeichnen sich durch den unverwechselbaren und einzigartigen Charakter der bisherigen Mode aus: alle Teile sind Kleinserien und werden ausschließlich im Inland angefertigt. Die Unternehmerin bleibt ihrem bisherigen Stil auf allen Ebenen treu: feminin, originell, exquisit und verspielt kommen die Kleider daher, es handelt sich also erneut um edle und elegante Damenmode, auch bei den Kleidern. Sie heben sich unverkennbar von der grauen Massenware ab, indem sie deutlich kreativer, extravaganter und weiblicher sind als normale Durchschnittskleider. Größter Wert wird dabei auf die Kombination von Tragbarkeit, Chic und Kreativität gelegt.Was genau die Besucherin im Online-Shop erwartet, wenn sie sich für ein schickes Sommerkleid interessiert, liegt auf der Hand: noble Kleider, die allesamt im Inland gefertigt wurden und damit eine hohe Qualität besitzen. Auch der Kreativitätsfaktor ist bedeutend ausgeprägter als bei den Kleidern gewöhnlicher Einzelhandelsketten, die in abnorm großen Stückzahlen produzieren und möglichst schlichte, langweilige Modelle anbieten, die dem Mainstream-Geschmack entsprechen. In diesem Online-Shop hingegen reiht sich ein Highlight an das nächste: Blumen-, Paisley- und Punkte-Prints finden sich hier genauso wie Kleider in Knallfarben mit kontrastreichen Details. Rüschen und elegante Einfassungen akzentuieren die Kanten und bringen Pep in jedes Kleid. Farblich stehen Knallfarben wie Rot, Violett oder Blau ganz weit oben und passen überaus perfekt in die kommende Frühjahr-/Sommersaison.Die erstklassigen Kleider im Shop sehen gepflegt, stilvoll und elegant aus, denn sie verfügen über breite Träger oder leicht überschnittene Schultern und sind in Knielänge gehalten - eine Länge, die wirklich jeder Frau steht. Die prächtigen Kleider sind sicherlich für manche Frauen zu extravagant und farbenfroh, denn es braucht eine gehörige Portion Mode-Mut, um sie zu tragen. Das Shop-Sortiment richtet sich folglich vorwiegend an die Zielgruppe der modeaffinen, stilsicheren und selbstbewussten Kundinnen, die etwas mehr Geld für ihre Kleidung ausgeben und großen Wert auf Qualität und inländische Herstellung legen. Preislich beginnen die Kleider bei einem Wert von 115 Euro und sind nur im Online-Shop ( www.susanne-scharl.de ) zu erwerben. Bevorzugte Fasern bei den Kleidern sind Baumwollfasern, die hohen Tragekomfort bei gleichzeitiger Pflegeleichtigkeit gewährleisten.



Bildinformation: Copyright: Susanne Scharl