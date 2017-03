Informationen rund um Medikamente und Arzneimittel

(fair-NEWS)

Das Internet und Smartphones haben unseren Alltag stark verändert. Wir können jederzeit und an nahezu jedem Ort alle nur erdenklichen Informationen abrufen und auch überprüfen. Diese Möglichkeit hinterlässt Spuren, die nicht immer von Vorteil sind. Es bleibt beispielsweise abzuwarten, wie sich diese Möglichkeiten und auch dieses Verhalten, der Umgang mit Informationen, auf den Wissensstand und den Wissenserwerb künftiger Generationen auswirken.Ganz allgemein betrachtet ist das Internet und die Abfrage und Erreichbarkeit von Informationen natürlich absolut zu begrüßen. Speziell in Situationen, in denen es um die Gesundheit von Menschen, oder auch Tieren geht, kann das Internet, angesteuert via Smartphone, sein ganzes Potential entfalten – eine einfache Suchanfrage, eine kurze Recherche und unter Umständen kann ein Leben gerettet oder eine Katastrophe verhindert werden.Natürlich geht es im Leben, im Alltag, nicht permanent und Leben und Tod, aber auch kleinere Probleme müssen sachgerecht gelöst werden. Auch hier benötigen wir verlässliche und korrekte Auskünfte, um eine Frage richtig beantworten oder ein Problem lösen zu können. Ein gutes Beispiel sind Medikamente oder Arzneimittel, die üblicherweise mit einer ganzen Flut an Informationen ausgehändigt werden – gemeint ist hier natürlich der entsprechende Beipackzettel.Auf diesem Beipackzettel stehen Angaben zu den Inhalts- und Wirkstoffen, zur Anwendung und zur Dosierung des Medikaments, sowie Auskünfte über Nebenwirkungen und mögliche allergische und Kreuzreaktionen. Leider kann ein solcher Beipackzettel verloren gehen oder beschädigt werden, auch unterwegs hat man diesen natürlich nicht immer dabei. Aus welchen Gründen auch immer Sie Zugriff auf dieses medizinischen Informationen benötigen, dies ist auch ohne Beipackzettel möglich.Dafür müssen Sie nur via Smartphone oder einem anderen Gerät, dass den Zugang zum Internet ermöglicht, die folgende Seite online abrufen: https://medikamio.com/de-de/medikamente . In der Suchmaske geben Sie das gesuchte Medikament ein und erhalten im Gegenzug die passenden Arzneimittel Informationen. Darin sind alle Infos enthalten, die auch der Beipackzettel anbietet. Der Dienst ist zuverlässig und kostenlos, Sie sparen Sich Zeit und den Gang zum Arzt oder in die Apotheke.