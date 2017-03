1plushygiene Infocenter zur richtigen Reinigung

(fair-NEWS)

Reinigungschemie kann richtig scharf sein. Aber auch weniger bedenklich erscheinende Reinigungsmittel können falsch angewendet beträchtlichen Schaden anrichten. Ein Essigreiniger würde kalkhaltige Untergründe zerstören, auf glänzenden Untergründen wären keine scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungstechniken zu verwenden. Der Reiniger muss also zur Oberfläche geeignet sein, dieses gilt auch für Teppiche, Polstermöbel oder Vorhänge. Mit dem falschen Reiniger kann alles ruiniert werden, gerade bei aufwändigen Böden kann das teuer werden.Damit solche Reinigungsfehler vermieden werden können, hat 1plushygiene das Infocenter eingerichtet. Auf der Website https://www.1plushygiene.de findet dieses sich in der oberen linken Ecke. Aber auch in den Themenwelten werden Tipps gegeben, wie zur jeweiligen Situation der passende Reiniger gefunden wird. Gerade bei Konzentraten kommt es jedoch auch auf die passende Verdünnung an. Vor allem in der gewerblichen Gebäudereinigung legen die Einkäufer auf Konzentrate und Spezialreiniger wert, damit die Putzkolonnen weniger Gewicht mit führen müssen. Dennoch werden direkt 20 Liter Gebinde gekauft und im eigenen Lager in kleinere Einheiten umgefüllt. Dadurch wird wiederum Geld gespart. Gerade bei diesen professionellen Reinigungsmitteln gehen die Hersteller davon aus, dass die Anwender sich auskennen. Hier ist es also sehr wichtig, diese Reinigungschemie nach Anweisung zu verwenden, da sie oft genug stark verdünnt werden muss.Wer sich im 1plushygiene Infocenter etwas eingelesen hat, der kann seine Reiniger direkt im „Gesamtes Sortiment“ oder mit ein paar Suchbegriffen im 1plushygiene Sortiment finden. Dennoch macht es Sinn, einen neuen Reiniger erst einmal an einer kleinen und versteckten Stelle zu testen. Wer einmal weiß, dass er nichts falsch macht, der kann mit den Einzelprodukten sehr sicher umgehen. Mit 1plushygiene findet sich für jede Situation in den WCs, der Küche, dem Büroraum, der Empfangshalle oder dem Pflegezimmer der passende Reiniger. Weiterhin gibt es auch passende Reinigungshilfen oder Reinigungsgeräte. Ohne Putzeimer wäre das Wischen in der Halle immerhin schwierig. Aber auch Hygienepapier, Abfallbeutel oder Arbeitshandschuhe und Atemmasken gibt es bei 1plushygiene zu vernünftigen Preisen. Neuerdings finden sich für die Kunden aus der Gastronomie sogar Einweg- Essensschalen und Einwegbesteck. Für Pflegeeinrichtungen wurden Inkontinenzprodukte bereits vor geraumer Zeit im Sortiment integriert.1plushygiene spricht also alle an, die auf die Hygiene achten müssen. Ob es Gebäudereiniger, Gastronomen, Pflegekräfte oder auch Privatpersonen sind, mit 1plushygiene findet sich alles im Einzel- oder Großhandel. Nicht nur bei den großen Einheiten, sondern auch bei den Aktionsartikeln oder im Schnäppchenmarkt sinken die Preise für Reinigungsmittel, Putzschwämme oder Hygienepapier. Wer seine Wunschprodukte hier findet, der spart in jedem Fall. Im Schnäppchenmarkt handelt es sich durchaus um B-Ware. Für den normalen Einsatz macht das aber fast nie einen Unterschied. Es lohnt also, bei 1plushygiene immer wieder mal zu schauen und gute Angebote mit zu nehmen.