Wellness im Vorfrühling - Erstklassiger Wellnessurlaub zum kleinen Preis in Polen

(fair-NEWS)

Berlin, März 2017 - Im Vorfrühling bietet sich besonders ein Wellnessurlaub an, der uns aus der Winter-Lethargie erweckt. Mit ausgiebigen Wellnessbehandlungen kommt die Energie zurück. Ein Peeling frischt den Körper auf, eine entsprechende Maske gibt der Haut die Feuchtigkeit zurück, professionelle Massagen lösen Verspannungen und fördern die Durchblutung, straffen und unterstützen den Fettabbau. Ein entsprechendes Wellnessprogramm, Saunagänge, ausgedehnte Spaziergänge in der Vorfrühlingslandschaft und viel Ruhe versprechen uns frisch und fit in die warmen Monate zu starten.Das im Jahr 2016 eröffnete Vier-Sterne-Wellnesshotel (Landeskategorie) Skal bietet besonders günstige Angebote für einen Wellnessurlaub an der polnischen Ostsee. Es ist der ideale Rückzugsort für Ruhesuchende, Wellnessbegeisterte und Naturliebhaber. Das Hotel befindet sich im beschaulichen Badeort Ustronie Morskie und liegt ruhig am Ortsrand in der Näher von einem Park und vielen Radwegen, etwa 150 m vom feinsandigen Strand entfernt.Das Hotel Skal beherbergt 45 Doppelzimmer und 10 zweistöckige Appartements, zwei Restaurants und ein kleines aber feines Wellnessbereich mit Saunen und Kabinen für Beauty- und Wellnessanwendungen. Die Hotelzimmer sind allesamt modern und elegant eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet. Warme Farben, große Fenster und stimmungsvolle Beleuchtung runden das Gesamtbild ab und verleihen diesen Zimmern eine natürliche Wohlfühlatmosphäre. Für das leibliche Wohl der Gäste wird im Hotel Skal bestens gesorgt. Das À-la-carte-Restaurant „Cynamon“ und das Buffet-Restaurant „Szarlotka“ servieren frische und schmackhafte Speisen der traditionellen polnischen Küche und viele Apfelspezialitäten. Es werden vor allem saisonale, regionale Produkte und Obst aus den umliegenden Obstgärten verwendet. Der Wellnessbereich mit seinem vielfältigen Angebotsspektrum verspricht Wellness und Entspannung auf hohem Niveau.Perfekt abgestimmte und vielfältige Arrangements im Hotel Skal bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Arrangements für jeden etwas Passendes dabei. Während des Urlaubs sind viele Inklusivleistungen im Preis schon inbegriffen, so kann man den Wellnessaufenthalt ganz entspannt genießen - ohne Extrakosten.Eines der vielen Arrangements im Überblick:• Arrangements: Großes Wellness- und Beauty-Paket• Dauer: 4 Tage / 3 Nächte• Preis: Ab 161,- € pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 3 Übernachtungen2. Halbpension3. Nutzung des Wellnessbereiches4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket:1) 1 x Körperpeeling ORGANIQUE, für sichtbare Hautverfeinerung (40 min)2) 1 x angenehm entspannende Körpermassage mit speziellen Aromaölen (50 min)3) 1 x Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage (20 min)4) 1 x Spa-Maniküre und Paraffinbad für Hände (75 min + 30 min)5) 1 x Salzgrotte (45 min)Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten im Hotel Skal und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,24,hotel-skal Polen-Wellnessurlaub.de – Ihre Reiseagentur für Polen



Bildinformation: Skal Hotel ****