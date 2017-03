Geruchssichere Beutel bei Smoketown Headshop

(fair-NEWS)

Wer die besonderen Kräuter raucht und auch dabei hat, der hat schnell viele Freunde, die etwas ab haben wollen oder gleich ungebeten alles nehmen. Das ist immer sehr ärgerlich, wenn man selber eigentlich nicht viel oder sogar gar nichts über hat. Mit den Noaks Bags wird einem das nicht mehr passieren. Es handelt sich um geruchssichere Kunststoffbeutel. Diese sind Luft- und Wasserdicht. Es gibt sie in vielen Größen, sie sind nicht einmal teuer. Es handelt sich nicht um die normalen Klemm-Verschlussbeutel, die bereits ein wenig den Geruch zurück halten, wenn eine dicke Materialstärke gewählt werden. Noaks Babs haben zwei Zip Verschlüsse, mit denen sie sehr sicher werden. Die Qualität vom Material und der Verarbeitung ist besser, Noaks Bags halten deswegen länger. Wenn sie doch irgendwann kaputt gehen, werden sie eben gegen neue Noaks Bags getauscht. Wer diese geruchssicheren Beutel nicht mit dem Schlüssel in der Hosentasche, sondern in einem sicheren Beutel trägt, der wird die gleichen Noaks Bags länger nutzen können.Selbst Noaks Bags in Din A4 oder größerer Größe kosten nur wenige Euro pro Stück. Sie sind also groß genug, um auch den riechenden Grinder, die Purpfeife, die kleine Bong oder sonstige duftende Dinge unter zu bringen. Die benutzte Purpfeife oder die muffige Wasserbong sollen dabei natürlich nicht in den Noaks Bags mit den Rauchkräutern. Auf der Website www.smoketown-headshop.de/ finden sich die Noaks Bags bei den Verstecken.Verstecke gibt es schon seit langem am Markt. Es handelt sich z.B. um doppelwandige Bierdosen, die genau so viel wie richtige und zugleich volle Bierdosen wiegen. Werden diese Verstecke gegriffen, dann gibt es keine Unwucht. Wer nur ein paar Kräuter oder Geldscheine darin verstauen möchte, der wird damit nicht auffallen. Wer jedoch mal Besuch hat, der zur Selbstbedienung neigt, der sollte nur solche Verstecke wählen, die ganz gewiss nicht angerührt werden. Im Supermarkt können dann noch ein paar Fake- Verstecke erworben werden, damit im Schrank alles noch unauffälliger wirkt. Die Konserve mit Erbsen und Möhren würde im Wohnzimmer immerhin auffallen.Auch diese Verstecke haben die Eigenschaft, dass sie keine Gerüche durch lassen. Sie können jederzeit geöffnet und wieder verschlossen werden. Es kommt von den Gästen nur niemand auf die Idee, sich die Dose mit dem Sauerkraut genauer zu betrachten. Ansonsten hätte man wirklich sehr merkwürdige Gäste. Dann wäre der Objektiv Save oder das Feuerlöscher Versteck die bessere Wahl. Wie sich der Kunde von Smoketown Headshop auch entscheidet, bei Zahlung wird im diskreten Karton geliefert. Wer nicht gerochen wird, der hat bei den ganz besonderen Gerüchen länger seine Ruhe.