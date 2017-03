2schneidig@school in Braunschweig: Suchtprävention

(fair-NEWS)

Am Mittwoch, 8. März 2017, ist Martin Rietsch alias 2schneidig wieder in Sachen Prävention unterwegs. Dieses Mal führt es den Sänger und Rapper ins norddeutsche Tiefland. Mit einem Projekt zur Sucht-, Alkohol- und Drogenprävention ist der ausgebildete Suchtpräventionsberater zu Gast an einem Braunschweiger Gymnasium, um für ca. 80 Neuntklässler einen interaktiven Projekttag unter dem Motto „suchtLOS“ zu gestalten.Auch mal Nein zu sagen und nicht aus Gruppenzwang Dinge ausprobieren, den eigenen Körper und Andere respektieren und Suchtverhalten – ob nun stoffgebunden oder stoffungebunden – frühzeitig zu erkennen sind Themen, die 2schneidig in seinen Suchtpräventionsworkshops den Schülern auf Augenhöhe nahe bringt. Viele Kinder und Jugendliche haben wenig Bewusstsein für die Gefahren und Risiken von Suchtmitteln. Ein geringes Selbstwertgefühl kann dazu beitragen, leichtfertig Dinge auszuprobieren oder bewusst in Alternativwelten zu flüchten. 2schneidig versteht es, Schüler zu sensibilisieren und ermutigt sie, jegliche Wege, die zur Sucht führen können, zu meiden.Kompetent klärt 2schneidig auf, und zwar ohne den erhobenen Zeigefinger. Er spricht die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen an und bleibt dabei durchweg realistisch und authentisch. Als Vorbild stärkt 2schneidig die Schüler in ihrem Selbstbewusstsein, sodass sie Mut gewinnen, auch innerhalb einer Peergroup zur eigenen Meinung zu stehen. Rückmeldung von Schülern, Lehrern und Schulsozialarbeitern bestätigen seit Jahren, dass Projekte mit 2schneidig nachhaltigen Eindruck bei dem jungen Publikum hinterlassen – und dazu noch mit viel Spaß verbunden sind.2schneidig@school: Seit Beginn seiner musikalischen Karriere engagiert sich der sympathische Künstler vielfältig für Kinder und Jugendliche. Mit Projekten zu Themen wie Sucht- und Gewaltprävention, Antimobbing, Antirassismus und Integration ist er deutschlandweit gern gesehener Gast an Schulen und gestaltet Projekttage oder –wochen mit Schülern verschiedener Altersgruppen und Bildungsniveaus. Martin Rietsch alias 2schneidig ist mehrfach preisgekrönt, u.a. mit dem Fair Play Sonderpreis, einer Ehrung des Bundesinnenministeriums, dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Verband Deutscher Sportjournalisten. Als „Leuchtturm der Gesellschaft“ bezeichnete Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière in diesem Zusammenhang den Preisträger.



