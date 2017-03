Printbuch - Borderline: Der Tod spielt mit uns Katz und Maus

(fair-NEWS)

Jetzt gibt es das Buch „Borderline: Der Tod spielt mit uns Katz und Maus“ von Heidi Dahlsen auch als Printbuch.Buchbeschreibung:Das Familienleben der Autorin ist geprägt von der unermesslichen Seelenqual, die ausgelöst wird von der psychischen Störung BORDERLINE, an der ihre Tochter seit fast zwei Jahrzehnten fast verzweifelt.Niemand kann sich besser in das Seelenleben Leidtragender einfühlen und aus dem sogenannten Nähkästchen plaudern als jene, die selbst erlebt haben, wie nervenaufreibend der ständige Kampf gegen diese Krankheit ist.Sie berichtet ausführlich über ihre persönlichen Erfahrungen und gibt zahlreiche Tipps für den Umgang mit Betroffenen.Dieser Ratgeber ist interessant für all diejenigen, die sich mit dem Thema Borderline auseinandersetzen wollen.Taschenbuch: 120 SeitenVerlag: epubli; Auflage: 1 (27. Februar 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3742700723ISBN-13: 978-3742700728Format: Kindle EditionDateigröße: 685 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 71 SeitenVerlag: neobooks (15. Februar 2017)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B06WGSTYNVText-to-Speech (Vorlesemodus): AktiviertX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertMehr über die Autorin erfahren Sie unter:http://autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com/http://paradies-fuer-leseratten.jimdo.com/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



