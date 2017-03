Mit Qualität und Kreativität Fuß gefasst

(fair-NEWS)

Der italienische Markt steht bei BALLY WULFF nach wie vor im Fokus. Hier setzen die Berliner auf die Kooperation mit starken Partnern. Bereits etabliert haben sich Kooperationen von BALLY WULFF mit den bekannten Namen Favola, Elettronolo, Tecnoplay und PSM Gaming. Spiele wie Hercules Magnus und Hero`s Quest Gold sind dieses Frühjahr die neuesten Highlights der Deutschen.BALLY WULFF weiß, dass durch kluge Kooperationen eine professionelle Basis für die eigenen Spiele geschaffen wird. Sei es durch den Input langjähriger Erfahrungen oder das Händchen für erfolgreiche italienische Produkte – BALLY WULFF Spiele haben sich in Italien etabliert.Nach der erfolgreichen Markteinführung der Spiele Feline Queen und Thor`s Hammer, bringen die Berliner nun mit Hero`s Quest Gold, Hercules Magnus und 40 Thieves Produkte auf den italienischen Markt, die in Deutschland bereits zu den Trendspielen der Branche zählen.Hercules Magnus beispielsweise begeistert mit optischen Highlights und einem bildgewaltigen Setting im Stile der griechischen Mythologie. Abenteurer stellen sich dem Kampf gegen Höllenhunde und dem Seeungeheuer Hydra, während die Chance auf Wild-Symbole, Freispiele und den Top-Preis für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt. „Italienische Spielgäste sind von dem Facettenreichtum unserer Spielideen begeistert“, unterstreicht Exportleiter Willem Korteweg die Idee, den italienischen Markt mit neuartigen Features zu erobern. „Denn der Spielspaß steht bei unseren Games natürlich an erster Stelle.“ Und das hat sich mittlerweile auch bei den italienischen Fans herumgesprochen, wie steigende Absatzzahlen belegen.Mit dem Spiel Hero`s Quest Gold bringt BALLY WULFF eine weitere, kreative Spielidee auf den italienischen Markt, deren stimmiges Design-Konzept den Spielverlauf und damit den Unterhaltungsfaktor nachhaltig unterstützt. Denn hier trifft Heldentum auf eine lässige Comic-Optik, deren moderner Stil die spannende Suche nach dem gestohlenen Schatz unterstreicht. „Wir setzen als einer der wenigen Anbieter auf High-End-Grafiken und Animationen. Die Nachfrage steuert das Angebot und wir sind ganz vorne mit dabei“, erläutert Korteweg.Somit bietet BALLY WULFF mit Spielen wie Hero`s Quest Gold und Hercules Magnus die hochwertigsten Spielerfahrungen, die derzeit im italienischen Glücksspielsegment verfügbar sind.



Bildinformation: Heros Quest Gold von BALLY WULFF