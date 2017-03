Neueste Brennwerttechnik von der Baumann GmbH Reutlingen spart Energie

(fair-NEWS)

Etwas Gutes für die Umwelt tun und gleichzeitig den Geldbeutel schonen, ist in den meisten Fällen ein schwieriges Unterfangen. Durch Heizungsanlagen mit neuester Brennwerttechnik ist dies auf einfachem und modernem Weg möglich. Die aktuell auf den Markt gebrachte Technik erschließt nun noch weitere Möglichkeiten Energie in Heizungsanlagen einzusparen. Der Einbau lohnt sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch schon bei jüngeren Anlagen sehr schnell. Wie funktioniert das?Bei älteren Anlagen entweicht der warme Wasserdampf oft ungenutzt durch den Schornstein. Bei den neuen Anlagen wird die Kondensationswärme des Wasserdampfes durch den Rücklauf zurückgeführt und genutzt. Die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers wird durch eine Verengung der Wasserkanäle gesteigert. Durch den um 20% reduzierten Wasserwiderstand sinkt der Stromverbrauch der Umwälzpumpe. Für die Weiterentwicklung des Brennwertgerätes wurde Aluminium-Silizium-Sandguss verwendet. Im Hochleistungswärmetauscher wird eine hohe Wärmeleitfähigkeit und Effizienz mit gleichzeitigem Schutz vor Korrosion und Schmutz erreicht.Durch diese neue Technik wird der Öl- und Gasverbrauch reduziert. Es werden weniger säurebildenden Gase, CO2 und andere kondensierbare Verbindungen ausgestoßen. Es gelangen weniger Staub und saure Bestandteile in die Atmosphäre. Weitere Vorteile der Brennwerttechnik: die Anlagen sind platzsparend, geräuscharm und haben eine einfache Bedienung.Weishaupt bringt nun mit der neuen Thermo Condens eine grundlegend überarbeitete Generation von Heizungsanlagen mit Brennwerttechnik auf den Markt und setzt erneut einen Meilenstein in Sachen Technik. Die Günther Baumann GmbH, als Weishaupt Werksvertretung im Kreis Reutlingen, ist seit mehr als 50 Jahren kompetenter Partner für das Heizungsbau-Handwerk. Die mehr als 30 Mitarbeiter auf dem Firmengelände mit einem Lager von über 3.500 m² am Heilbrunnen in Reutlingen sind auf die neuen Anlagen geschult und informieren die Heizungsbauer und Anlagentechniker der gesamten Region von Hechingen, Tübingen über Reutlingen bis Nürtingen kompetent. Das starke Serviceteam der Günther Baumann GmbH, das dank eines Notfallservices auch rund um die Uhr persönlich für Fachleute und Endkunden erreichbar ist, steht für Qualität und Zuverlässigkeit.Daher ist das Wunschziel für den Eigenheimbesitzer „Was Gutes für die Umwelt zu tun, zu modernisieren und gleichzeitig den Geldbeutel zu schonen“ wieder ein Stück realistischer geworden.Mehr Informationen unter: www.baumann-weishaupt-reutlingen.de Agentur:



Bildinformation: Neueste Brennwerttechnik spart Energie bei Heizungsanlagen der Weishaupt Werksvertretung Guenther Baumann GmbH