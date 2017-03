Tripada Yoga ® für Anfänger in Hilden

(fair-NEWS)

Wer Yoga für Anfänger in Hilden sucht, der ist bei Tripada ® Yogalehrerin Andrea Hendrichs genau richtig. Die lizenzierte Tripada ® Partnerin absolvierte die Yogalehrerausbildung in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal. Hier wurde sie auf das spezielle Tripada ® Konzept geschult, welches von Hans Deutzmann aus dem Hatha Yoga Hilden entwickelt und optimiert wurde für modernes Yoga in der Gesundheitsförderung. Tripada Yoga ® ist säkular, rückenfreundlich und teilnehmerorientiertes Yoga für alle Menschen, die Yoga als Variante der Entspannungsförderung und leichten Körperkräftigung nutzen möchten.Es folgt einem didaktischen Aufbau vom Leichten zum Schweren durch unterschiedliche Stufen. Nicht jede Yogaübung ist gleich zu Beginn für Anfänger geeignet. Der Tripada Yoga ® Basic Kurs ist ein sanfter Kurs zum Einstieg und als Yoga Anfänger Hilden sehr gut geeignet. Wer nicht gleich zu Beginn alle Yoga Übungen korrekt mitmachen kann, hat hier einige leichtere Variationsmöglichkeiten, um sich an die Anforderungen zu adaptieren. Für Fortgeschrittene gibt es dann im Anschluss noch zwei weitere Yoga Stufen, in denen andere Übungen, sogenannte Asanas, hinzukommen und die Schwierigkeit erhöhen. Andrea Hendrichs bietet verschiedene Tripada Yoga ® Kurse in ihrem Studio in Hilden an, darunter auch Tripada Yoga ® für Kinder und Yoga für Schwangere.Hier wurde das Grundkonzept von Tripada Yoga ® Basic an die Bedürfnisse der Schwangeren angepasst. Beim Kinderyoga werden die einzelnen Yogaübungen auf spielerische Weise vermittelt. Hier sieht ein Yoga Kurs natürlich ganz anders aus, als bei den Erwachsenen. Die Übungen werden manchmal kaum erkennbar in Spiele verpackt oder es werden Tierfiguren nachgemacht, wie zum Beispiel der brüllende Löwe, was sich auch beim Tripada Yoga ® Basic wieder findet. Beim Kinderyoga wird auch ein großer Schwerpunkt auf die sensomotorische Entwicklungsförderung gelegt.Das pädagogisch umfangreiche Konzept des Tripada ® Kinderyoga ist ebenso wie das für Schwangere in der Tripada ® Yogalehrerausbildung als zusätzliche Fortbildung enthalten. Somit ist Andrea Hendrichs auf alle Tripada ® Kurskonzepte umfangreich geschult worden und kann die qualifizierten Yoga Kurse in Hilden anbieten. Alle Kurse sind bei der Zentralen Prüfstelle für Prävention anerkannt und können über alle gesetzlichen Krankenkassen gefördert werden. Je nach Kasse macht das 50 - 100% der Kurskosten aus. Wenn Sie also Yoga für Anfänger in Hilden machen möchten und dabei auch noch Kosten durch die Krankenkassen sparen wollen, dann besuchen Sie die Tripada Yoga ® Kurse von Andrea Hendrichs in der Düsseldorfer Str. 107 in Hilden. Mehr Informationen erhalten Sie auf ihrer Webseite www.tripada-yoga-hendrichs.de