Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie den Bogen raus haben!

(Ibbenbüren, 08.03.17) Eine tolle Innovation aus Schweden hat die Wrocklage Werbewerkstatt seit kurzem in ihrem Onlineshop. Das Bannerbow System ist eine aufregende und vor allem publikumsstarke Alternative zu herkömmlichen Displaysystemen. Bannerbow ist ein Banner in Bogenform, den es in drei verschiedenen Größen gibt. In seiner größten Ausführung „Large“ beeindruckt es mit einer stolzen Höhe von 3,75 m. Bannerbow lässt sich ganz unterschiedlich in Szene setzen: Denkbar ist zum Beispiel die Nutzung als VIP-Eingang bei Produkt-Launches. Oder mehrere Bannerbows hintereinander aufgereiht als eine Art Tunnel, in X-Form platziert, formt Bannerbow eine Kuppel. So entsteht quasi ein Raum im Raum-Effekt, der für große Aufmerksamkeit und eine hohe Werbewirkung sorgen wird.Die Wrocklage Werbewerkstatt aus Ibbenbüren ist seit fast 15 Jahren Experte im Bereich der Messe- und Präsentationssysteme und war sofort von Bannerbow fasziniert. „Wir bieten unseren Kunden in unserem Onlineshop eine ausgesuchte Vielfalt an Systemen an, die im höheren Qualitätssegment liegen.Unsere Systeme punkten durch Funktionalität, Design und praktisches Zubehör.“ meint Annika Klich, eine der Verkaufs- und Marketingverantwortlichen bei Wrocklage. „Bannerbow ergänzt unser Angebot auf perfekte Weise und eröffnet unseren Kunden eine sehr publikumsstarke Variante, die sicherlich zum Eyecatcher ihres nächsten Messeevents werden kann.“Alle Informationen zu Bannerbow sind zu finden auf der Homepage der Wrocklage Werbewerkstatt unter https://www.wrocklage-displays.de/bannerdisplays/bannerbow/ Viele weitere interessante Messedisplays sind verfügbar. Eine ausgiebige Beratung gibt es bei Wrocklage immer gratis dazu. www.wrocklage-displays.de



Bildinformation: Schaffen Sie neue werbewirksame Räume mit Bannerbow